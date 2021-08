La Grande guerra del salmone

A Oslo si combatte per i salmoni a colpi di Opa. In palio ci sono i pesci della Norway Royal Salmon, un boccone da 12 miliardi di corone norvegesi (1,2 miliardi di euro circa) conteso dalle due rivali Nts (azionista di riferimento del gruppo con il 37% del capitale della società target) e SalMar.

Non solo, gli esperti non escludono che possa scendere in campo anche un terzo offerente per la società fondata nel 1992 dall'unione di 34 allevatori che ha permessi di allevamento per 36mila tonnellate del pesce che nuota controcorrente a Troms e Finmark in Norvegia, 17.800 tonnellate di salmone e 5.300 tonnellate di trote in Islanda attraverso la controllata Artic Fish, oltre a partecipazioni in altre due società norvegesi che dispongono di nove licenze di allenamento. Il cda della società ittica quotata a Oslo dal 2011, in una nota, ha suggerito ai propri azionisti «di non accettare alcuna offerta fino all'ultimo momento possibile».

Nts, dopo una prima offerta a luglio a 209 corone per azione, bocciata all'unanimità dal cda di Norway Royal Salmon, pochi giorni fa ha alzato il tiro portando l'Opa a 240 corone e posticipato la scadenza per l'accettazione al 26 agosto (dall'iniziale 16 agosto). Ma SalMar, scesa in campo con un colpo a sorpresa venerdì scorso, ha messo sul piatto 270 corone per azione, il 54% in più rispetto alla media di prezzo degli ultimi trenta giorni, pur condizionando l'offerta al raggiungimento del 50% del capitale. «Il cda apprezza che siano state offerte proposte più vantaggiose rispetto a quella iniziale presentata da Nts. Tuttavia, in considerazione della significativa differenza di prezzo tra le offerte, il cda consiglia gli azionisti di non accettare l'offerta di Nts», ha fatto sapere Norway Royal Salmon, rispedendo al mittente, per la seconda volta di fila, l'offerta del proprio azionista di riferimento e riservandosi comunque di esaminare il documento di SalMar quando sarà pubblicato, presumibilmente per metà settembre una volta ottenuto il via libera dell'autorità garante della Borsa di Oslo. Intanto il titolo della Norway Royal Salmon vola a 275 corone, ben oltre le offerte dei due contendenti.

Norway Royal Salmon nel secondo trimestre ha registrato un utile operativo di 94 milioni di corone norvegesi (in calo dai 119,7 milioni di un anno fa a causa dell'aumento dei costi operativi) e 1,3 miliardi di ricavi (+3,4%).