Homi torna in Fiera con la casa e il lifestyle grandi protagonisti

La casa è sempre di più la grande protagonista a HOMI, il Salone degli stili di vita che andrà in scena in presenza dal 5 all’8 settembre prossimi in Fieramilano a Rho. Ritorno nei padiglioni espositivi con un format rinnovato e accattivante pensato rendere più coinvolgente la visita e il business.

Edizione crucialw nel momento in cui lo home living ha ritrovato una forte centralità fra nuove tendenze e innovazione legate al lifestyle e consentirà di esplorare il “luogo del quotidiano” spaziando dall’oggetto di design all’artigianato italiano e internazionale; dalle fragranze ai tessili, dalle decorazioni d’arredo ai complementi e accessori per la tavola e la cucina, fino al gifting. Con una collocazione strategica perché si terrà contemporaneamente al “supersalone”, l’evento speciale 2021 del Salone del Mobile e alla Milano Design Week, confermando il ruolo di Milano come capitale del design.

Appuntamento atteso dai buyer internazionali che hanno confermato la loro presenza a una manifestazione considerata come la migliore opportunità per stringere e costruire partnership a lungo termine e che continua ad offrire un’ampia e vasta scelta merceologica, luogo ideale dove scoprire anche tendenze e novità di prodotto. Una vocazione internazionale sostenuta e promossa in collaborazione con ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, grazie all’ importante programma di incoming per ospitare i più importanti buyer del settore e che esalta, una volta di più, il ruolo di primo piano del mercato italiano, uno dei più attivi e in crescita nel settore. Numeri alla mano, la produzione nazionale di prodotti per la casa è stata stimata in 4,4 miliardi di dollari nel 2020, le esportazioni dell’Home Products sono state di 3,4 miliardi di euro nel 2020 superando le importazioni, che hanno invece registrato un leggero calo (-7,6%, scendendo a un valore di 1.583 milioni di euro).

Format di visita unico e dinamico, studiato per accompagnare i visitatori attraverso percorsi esperienziali e progetti speciali, che valorizzano il contenuto della fiera e lo rendono fruibile da differenti punti di vista, in base alle diverse necessità di operatori e consumatori. A partire dai due business district intorno a cui si è organizzata la manifestazione: Home Boutique&Design e Retail Inspiration.

Home Boutique&Design è l’area dedicata alla manifattura di qualità, caratterizzata dall’identità forte delle proposte dei brand e dei prodotti per soddisfare le esigenze di originalità e di innovazione dei department store e dei negozi di ricerca e offrire nuove ispirazioni a designer e operatori dell’home hospitality. Qui trovano spazio il progetto Creazioni Italiane, dedicato all’artigianato e design Made in Italy e l’area World Designers, la selezione dei prodotti realizzati dai migliori designer internazionali.

Retail Inspiration invece è rivolto a un target più specializzato, di cui fanno parte ugualmente produttori e distributori, con due aree specifiche, Fragrance Inspiration e Textile Inspiration, capaci di aggregare un’offerta ricca e attentamente selezionata per il negozio specializzato e il punto vendita di articoli per la casa e il regalo.

Altra grande novità gli otto percorsi tematici nei quali si articoleranno le due macro aree a cominciare dal Natale, con novità e tendenze di design per celebrare le festività e da Think Local, il progetto dedicato alle aziende europee che, oltre a presentare una linea propria, sviluppano prodotti con il marchio del distributore o per altri brand.

Spazio ai prodotti per le campagne di loyalty e per i concorsi a premi in Promozionale mentre se con Home Hospitality l’attenzione si sposta sul segmento dell’home hospitality, interessando boutique hotel, b&b, bistrot e residenziale, con Green Home tutto è incentrato sul design e sulla sostenibilità degli elementi di home decor, arredo e regalo. Interior Design si focalizza sull’incontro con designer, architetti, arredatori ed è basato sulle attività di ristrutturazione a 360 gradi; start up innovative e Pmi hanno il loro contenitore deputato in Homi Next mentre Ped esplora il mondo dei piccoli elettrodomestici, dall’oggetto di lusso al prodotto studiato ad hoc per le attività promozionali.

Un ulteriore sinergia di business si concretizzerà grazie alla possibilità per HOMI di ospitare l’edizione speciale di PTE-PromotionTrade Exhibition (fieramilano, 7 e 8 settembre), l’appuntamento dedicato al mondo dell’oggetto pubblicitario, del tessile promozionale e delle tecnologie per la personalizzazione. La manifestazione, dedicata a produttori, importatori e distributori del mondo promozionale e dei professionisti della stampa e della personalizzazione, presenta un’offerta merceologica complementare in riferimento ai percorsi di HOMI dedicati al mondo del promozionale.

HOMI conferma così la sua vocazione di luogo di incontro e di opportunità per gli operatori del settore, spazio di sperimentazione e contaminazione creativa aperto a chi vuol comprendere le evoluzioni delle abitudini e degli stili di vita in Italia e nel mondo scoprendo in anticipo i trend dell’home living. Un carattere formativo costante - attraverso webinar durante l’anno - che nella fiera fisica trova la sua più completa espressione con un importante calendario di appuntamenti formativi e di incontro: protagonisti i designer e gli esperti del settore, le tendenze del mercato, le idee e i suggerimenti.

Da segnalare i Talks dedicati ad architetti e professionisti, organizzati in collaborazione con la rivista Platform Architecture and Design per promuovere il confronto e il dibattito sui più importanti temi di attualità. Il programma degli incontri, accreditato presso l’Ordine degli Architetti di Milano, permetterà ai partecipanti di acquisire anche crediti formativi.

La condivisione del progetto espositivo con le più importanti associazioni di categoria garantisce contenuti e idee in linea con le esigenze di aziende e operatori, trasformando HOMI in una community aperta, stimolante e in linea con il mercato che cambia, e un’immancabile occasione di crescita professionale.

HOMI Il Salone degli Stili di Vita si svolgerà in totale sicurezza accogliendo espositori e visitatori il protocollo safebusiness sviluppato con un team di esperti per garantire tutti gli aspetti legati al corretto svolgimento della manifestazione in rapporto alla situazione sanitaria.

Tutte le informazioni su https://www.homimilano.com/