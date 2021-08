Host innovation Award: svelati i premiati, vince la sostenibilità

Soluzioni innovative per il risparmio energetico e l’utilizzo di materiali green per l’igiene da alto tasso di usability saranno ancora una volta protagonisti a Smart Label - Host Innovation Award, quinta edizione del premio organizzato in collaborazione con POLI.design, Società consortile del Politecnico di Milano, con il patrocinio di ADI - Associazione Italiana per il Disegno Industriale, nel corso di HostMilano, l’hub dell'equipment globale che si conferma il palcoscenico ideale per tecnologia, design e sostenibilità che si terrà in fieramilano dal 22 al 26 ottobre 2021.

Palcoscenico dell'innovazione

Quasi 80 le candidature presentate, con più della metà degli aspiranti vincitori provenienti dal settore cardine di HOST, quello delle attrezzature professionali per le cucine dei ristoranati e dei format della ristorazione del futuro, una ventina dedicate al segmento Bar, Coffee machines, Vending, Coffee, Tea e più del 10% dal Tablaware.

Dopo aver premiato nelle edizioni precedenti più di 200 tra aziende e prodotti, l’edizione 2021 di Smart Label - Host Innovation Award promette di essere ancora più visionaria (e ambita) del solito, collocata com’è nel pieno della ripartenza del settore dell’ospitalità professionale. Lo dimostra la “qualità” dei vincitori, tutti appartenenti al ristretto gotha delle aziende più innovative e il fatto che già il 16 settembre (ore 11.30 – 13), a più di un mese dal kick-off della manifestazione, gli organizzatori del premio hanno deciso di dare vita, in un ideale percorso di accompagnamento alla manifestazione, a un live webinar rivolto a tutti gli operatori dal titolo “Sustainability and human hospitality: ripensare e innovare l’accoglienza per offrire l’esperienza di un Paese in ripresa”. Incontro virtuale con esponenti di POLI.design e di alcune aziende premiate, con l'ambizioso obiettivo di tracciare le linee guida dei nuovi paradigmi dell’ospitalità.

Vince la sostenibilità

“Quest’anno, vince chi è in grado di rimodulare l’offerta”, aveva detto alla vigilia del premio l’ad di POLI.design e responsabile scientifico del riconoscimento, Matteo Ingaramo. E così è stato, con le aziende in gara che si sono date battaglia in tre categorie distinte: Innovation SMART Label, dedicato ai prodotti con un elevato contenuto di innovazione; Green SMART Label, il premio per i prodotti che si distinguono per innovazione rispetto ai trend del settore in riferimento al risparmio energetico; SMART Label, “award” dedicato ai prodotti capaci di determinare significative evoluzioni nei diversi settori di riferimento dell'Ho.re.ca.

Alla commissione composta da 5 membri selezionati tra docenti, professionisti ed esperti internazionali, di comprovata esperienza o qualificazione nell'ambito del Design, dell'ospitalità e del risparmio energetico è spettato il compito di valutare prodotti-sevizi-progetti sulla base di una serie di elementi come l'efficienza delle funzioni, l'efficacia delle prestazioni, l'innovatività delle modalità di fruizione e delle tecnologie. Il tutto seguendo la necessità di rispondere alle nuove esigenze dei clienti, sia in termini di linguaggi che di modalità di erogazione di servizi.

“È significativo il fatto che le imprese abbiano accettato di essere valutate mettendosi in gioco, anche rischiando di essere escluse. Il premio è molto ambito e ha come scopo proprio quello di incentivare la qualità e il valore della proposta presente in fiera”, spiega Ingaramo. Che aggiunge: ”Smart Label, Host Innovation Award è uno spazio indipendente e valorizza le iniziative che fanno un passo avanti. Quest’anno ci aspettiamo una sostenibilità che non sia solo tecnologia ma anche dello stile di vita. Bisognerà capire se quel prodotto o servizio cambierà la concezione del ciclo di lavoro ed energetico complessivo. Le aziende italiane, ed estere, devono tornare a essere coraggiose”.

Premi e premiati: tutti i nomi

Attenzione alla riduzione dei consumi e degli sprechi; impiego di materiali sostenibili, riciclabili e facilmente igienizzabili; tecnologie touchless per semplificare l’utilizzo del prodotto e ridurre il più possibile il contatto con le superfici; attenzione alla customizzazione. Sono solo alcune delle tendenze che hanno accomunato i vincitori dell'edizione 2021 di Smart Label, Host Innovation Award.

Si comincia con Innovation SMART label, che ha visto il successo di 4 prodotti giudicati particolarmente “disruptive” rispetto ai loro concorrenti: Heylo (Carimali Spa), una macchina da caffè espresso che utilizza un rivoluzionario sistema ad induzione per il riscaldamento dell'acqua; aēralab (Iberital); T&S WaterWatch, soluzione dedicata al foodservice che consente agli operatori di avere un controllo in tempo reale dei consumi (T&S Brass and Bronze Works Inc.); MULTI.Day HOT VACUUM di UNOX S.p.A.

Sei le aziende che hanno meritato il Green SMART Label per i prodotti con una vocazione eco-sostenibile: SMART and GREEN ICE MAKER (Castel Mac Srl); Twin Star Double Face, la macchina lavatrice per cucine professionali di DIHR ALI GROUP SRL in grado di ridurre del 65% lo spazio occupato grazie al principio Stock and Wash; Visualis Eurocryor with Adaptive System (Epta Spa); DB-10 POTATO PEELER, STAINLESS STEEL, WITH PEEL COLLECTION FILTER (Metalúrgica Skymsen Ltda.); serieS S50E Icon (Moretti Forni Spa), il forno da banco capace di racchiudere in un solo metro quadrato tutte le multifunzioni di un prodotto analogo di ultima generazione; Remind recycled grey, la seduta di Pedrali Sspa. ottenuta interamente da polypropylene riciclato.

Ed ecco i 15 premi SMART Label: Hydrogate Interaction (Blupura Srl); Zero (Dalla Corte); Mychef iCOOK 6GN 1/1 (Distform | Mychef); Prometheus Interaction (Conti Valerio Srl); EV3 200 Web Interaction (EVCO Spa); Gaggia Milano La Solare (Evoca Spa); AllGround (Fiorenzato MC Srl); e-Q electronic pot-filler (Gebr. Echtermann GmbH & Co. KG); TheProbe (Italynnova Srl); i.ScoopShower Unlimited Silver WATERSTOP Spray rinsing device for ice-cream scoops (Add-on version) (LOELSBERG - Inh. Bernd Lölsberg); Bottle washing system (MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG); iQ 640 FES Carrousel Model (QUALITYFRY S.L.); iCombi Pro (RATIONAL Italia Srl); Tattoo Mule (RCR Cristalleria Italiana); VITOconnect (VITO AG).

Host 2021, appuntamento “live” in piena sicurezza

Oltre 1100 espositori, il 40% di loro provenienti da 40 Paesi. Anche l’edizione 2021 di HostMilano si conferma essere il marketplace ideale dove incontrare tutte le realtà più importanti dell’ospitalità professionale, italiana e internazionale. Per tutti, sarà l’occasione per osservare da vicino le novità di prodotto, e per incontrarsi “live” dopo tanti mesi, confrontandosi con la rappresentanza di hosted buyer (circa 600 a oggi) attesa a Milano grazie al continuo supporto di Ice/Ita Agenzia, a cui si aggiungeranno quelli che arriveranno tra i padiglioni di Rho Fiera grazie alle innumerevoli partnership sottoscritte con alcune delle più importanti associazioni internazionali del settore.

Senza contare che grazie allo svolgimento in contemporanea di TUTTOFOOD, l'evento leader dell’ecosistema agroalimentare, i buyer potranno sfruttare le sinergie tra due settori fortemente complementari come l'agrifood e l’hospitality. Ad ampliare la platea dei potenziali buyer anche MEAT-TECH, l'evento dedicato alle tecnologie per la lavorazione delle carni e i piatti pronti, sempre nelle stesse date. A tutti la piattaforma mymatching consentirà di avere agende aperte e appuntamenti prefissati con gli espositori prescelti fornendo un ulteriore strumento di networking.

A disposizione di espositori e visitatori il protocollo di sicurezza Safe Together già sperimentato lo scorso settembre, in cui rientrano i numerosi interventi strutturali effettuati nello spazio fisico del quartiere espositivo (https://www.fieramilano.it/sicurinsieme/). I biglietti della manifestazione, acquistabili online all’indirizzo www-host.fieramilano.it/visitare/biglietteria.html, danno accesso anche a TUTTOFOOD e a MEAT-TECH e si potrà entrare nel quartiere fieristico direttamente con la ricevuta di prevendita munita di QR Code arrivata via e-mail (il servizio di prevendita sarà attivo fino all'ultimo giorno di manifestazione).

Per informazioni: www.host.fieramilano.it, @hostmilano