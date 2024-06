Una maturità per l'impresa

La seconda prova di economia aziendale affidata ai maturandi degli istituti tecnici ad indirizzo amministrazione, finanza e marketing merita un pensiero. A loro è stato chiesto di redigere il conto economico e lo stato patrimoniale di una tipica pmi italiana impegnata nei settori dell'elettronica e dell'elettromedicale, alle prese con progetti di sviluppo sostenibile; ma anche tenendo conto del deficit di giovani in un'ottica di ricambio generazionale. Devo dire che mi ha colpito molto il contenuto della prova con cui studentesse e studenti si sono dovuti misurare. Quasi un battesimo lavorativo, un bagno di realtà. Ho trovato particolarmente incisivo che l'oggetto della prova abbia interessato il percorso di crescita di una pmi; perciò con l'espressione che maggiormente caratterizza il sistema produttivo italiano, troppo di frequente trascurata. E che i settori coinvolti siano stati quelli dell'elettronica e dell'elettromedicale, vale a dire due dei mercati nei quali eccelliamo e vantiamo un ruolo di leadership. I maturandi nel redigere il lavoro nella pratica sono entrati in un'azienda, mettendosi alla prova con una questione dirimente: la capacità di guardare avanti collocando nero su bianco un bel progetto di crescita e sviluppo. Quindi ragionando in un'ottica strategica attraverso un'oculata attività di investimenti. E dove orientarli per ricavarne benefici tangibili nei tempi definitivi. Confesso una certa invidia per i professori che hanno avuto la possibilità di leggere e correggere gli elaborati. Per la semplice ragione che molti di questi prossimi diplomati saranno, con ogni probabilità, giovani occupati in imprese.

E magari qualcuno tra loro avrà fra qualche anno il desiderio di avviare una propria start up. Innovativa, sostenibile, competitiva. Nella sostanza: una nuova prova d'esame. Perché gli esami non finiscono mai

