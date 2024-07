Tagliare le tasse si può fare

Ascolta ora 00:00 00:00

Occuparsi seriamente della riduzione della pressione fiscale dovrebbe essere un fatto normale. Invece, nel Belpaese, non lo è affatto. Anzi, quando la finanza pubblica scricchiola, storicamente la politica cerca qualche rimedio tattico innalzando le tasse. Con risultati a dir poco sconfortanti. Una penalizzazione generalizzata ma sicuramente più invasiva verso le partite iva e il cosiddetto ceto medio. Tale visione è figlia di quella mentalità statalista che un numero incredibile di danni ha prodotto sull'economia reale e le famiglie.

La cultura liberale in un Paese che strutturalmente fatica a riconoscerne il valore ha certo provato a dare un segnale diverso, a tradurre quella cultura in azione quando ha potuto farlo. Tuttavia molto rimane di fare proprio perché il partito delle tasse gode ancora di più che discreta salute. Ecco perché merita di essere salutato con interesse quel che ha detto il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo al forum di Bruno Vespa. Ebbene, Leo ha parlato di tasse annunciando la volontà dell'esecutivo di tagliarle, con la prossima manovra, per la cosiddetta fascia del ceto medio. Beninteso se si troveranno le risorse.

Io dico che se c'è la volontà di intervenire le risorse si trovano magari andando a rivedere voci di spesa poco edificanti, situazioni appannaggio dello spreco, contesti disegnati da evidenti gradi di opacità magari dettate da vetuste e dannose logiche di consorteria. L'Italia ha una certa frequentazione con il metodo degli annunci. Auspico che non sia questo il caso.

Si ha un gran bisogno di novità credibili sul fronte delle tasse. Una strategia dell'attenzione verso il ceto medio avrebbe una ricaduta positiva su tutto il Sistema Paese. Adesso si tratta di mettersi alle spalle la forma verbale del condizionale.