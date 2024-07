I tedeschi si prendono il boccone Arcaplanet

Ascolta ora 00:00 00:00

Grandi manovre in questi giorni per il fondo Cinven. Dopo l'importante operazione nell'immobiliare con l'acquisto del controllo di Idealista per 2,9 miliardi di euro, il gigante del private equity annuncia la cessione di Arcaplanet, azienda genovese leader nella vendita al dettaglio di prodotti per la cura degli animali. A rilevare il 100% di Arcaplanet sarà la tedesca Fressnapf, leader europeo nel settore del pet care. I dettagli economici della cessione non sono stati resi noti. Contestualmente Cinven effettua un nuovo investimento strategico proprio in Fressnapf e diverrà il primo azionista esterno del gruppo. In questi anni Cinven aveva già collaborato attivamente con il gruppo tedesco e il suo fondatore, Torsten Toeller, per favorire l'ulteriore crescita di Arcaplanet, il cui controllo era passato da Permira a Cinven nel 2021 quando contestualmente si definì la fusione tra Arcaplanet e Maxi Zoo Italia (la filiale italiana di Fressnapf, che mantenne una quota di minoranza della nuova entità, ndr). Reduce già da una costante crescita durante gli anni sotto il controllo di Permira, da marzo 2022 a oggi Arcaplanet si è ulteriormente ingrandita: i dipendenti passati da circa 2.000 a circa 3.000, e si stima che il fatturato quest'anno supererà i 700 milioni.

Mentre il gruppo Fressnapf è atteso raggiungere a livello aggregato i 5 miliardi di fatturato. A seguito della cessione al colosso tedesco, Arcaplanet continuerà a operare in Italia con l'attuale struttura e con il brand Arcaplanet. «Entrare a far parte del gruppo Fressnapf significa accelerare le opportunità di crescita che ci attendono», è il commento dell'amministratore delegato di Arcaplanet Group, Nicolò Galante (in foto). Nei programmi di Cinven e Fressnapf c'è la volontà di creare «la piattaforma omnichannel per il pet care più performante e in più rapida crescita a livello globale».

«L'acquisizione di Arcaplanet costituisce un passo importante del nostro percorso strategico - commenta Torsten Toeller, presidente e fondatore di Fressnapf - . Il fulcro di questa operazione risiede nella nostra view strategica volta a continuare a sviluppare una delle migliori aziende sostenibili a livello globale nel settore del pet care».