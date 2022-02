Iliad vara l'offerta su Vodafone Italia

Iliad esce allo scoperto su Vodafone Italia e conferma l'offerta per rilevare il 100% della società. A dirlo è stato lo stesso ad del gruppo francese, Thomas Reynaud all'agenzia Bloomberg. Senza però nessun comunicato o dettaglio.

La società fondata da Xavier Niel, dopo essere arrivata in Italia tre anni fa e cambiato il mondo della telefonia mobile con offerte low cost, ora è quindi pronta a passare all'incasso comprando Vodafone Italia, storico rivale di Tim. L'operazione, che cambierebbe gli equilibri delle tlc nel nostro Paese, dovrebbe però superare un doppio esame Antitrust, italiano ed europea. Infatti era stata proprio l'Autorità europea a volere l'ingresso del quarto operatore in Italia come «rimedio» per la fusione tra Wind e Tre. L'arrivo di Iliad in particolare, ha favorito l'utente finale contribuendo a ridurre le tariffe e aumentando l'offerta di giga, ma ha messo sotto pressione i conti degli operatori, soprattutto in considerazione dei forti investimenti per le frequenze 5G.

Vodafone non ha commentato l'annunciata offerta di Iliad che, secondo gli analisti potrebbe essere tra gli 11 e i 14 miliardi di euro. Alcuni si chiedono inoltre se la società francese per sostenere un simile onere dovrebbe ricorrere a una operazione a forte debito.

L'acquisizione di Vodafone Italia per Iliad «sarebbe finanziariamente molto impegnativa e non scontata dal punto di vista autorizzativo - dicono gli analisti di Equita - anche se ora l'Antitrust europeo è apparso più disponibile a valutare il consolidamento da 4 a 3 operatori, a fronte probabilmente di rimedi, per esempio sulle frequenze». Secondo gli espertio di Mediobanca il consolidamento del settore è la chiave per far fronte agli investimenti, dato che potrebbe tradursi in dinamiche di mercato meno competitive. Ossia in un aumento delle tariffe che, specialmente nel mobile, sono inferiori in Italia rispetto sopratutto agli Usa.

Sul fronte dei business l'Italia rappresenta per Vodafone il terzo mercato mondiale con il 12% dei ricavi da servizi del gruppo (nel 2021 pari a 5,5 miliardi). Nel nostro Paese Vodafone ha una quota di mercato pari al 17% nel fisso (contro il 42% di Tim, il 15% di Fastweb e il 14% di Wind) e al 23% nel mobile (26% Tim, 27% Wind e 11% Iliad). Insieme i due operatori, Iliad e Vodafone, avrebbero una quota del 37% nel mobile con un totale di oltre 37 milioni di utenti.

Quanto al leader di mercato Tim, il consolidamento -sempre secondo il giudizio degli analisti - sarebbe uno scenario positivo rispetto allo status quo, perché ridurrebbe la pressione competitiva anche se sarebbe preferibile che fosse Vodafone a svolgere il ruolo dell'acquirente.

In realtà, dato che il nuovo piano industriale di Tim, elaborato da Pietro Labriola, prevede la separazione tra rete e servizi, molti avevano ipotizzato che Iliad comperasse questi ultimi, che confluirebbero in ServiceCo. Ma assorbire, oltre ai clienti, anche 20mila dipendenti da Tim sarebbe troppo per Iliad. Che in Italia impiega soltanto 500 persone circa.