Scatta l'allarme dei servizi: "Cosa rischiamo a settembre"

Settembre è il mese in cui gli effetti nefasti della pandemia di Covid-19 ricadranno sul sistema economico e sociale del Paese. È per questo motivo che, sottolinea Il Corriere della Sera, si stanno susseguendo alert su alert da parte del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza.

È stato più volte ripetuto che la lotta contro il virus è una guerra. E infatti, al termine della battaglia, non resteranno altro che macerie sulle quali ricostruire uno Stato a pezzi. Il rischio, nella fase più delicata degli ultimi decenni, è che gli interessi nazionali possano essere erosi da terzi.

Le imprese più ghiotte, che con l'avvento del nuovo coronavirus hanno dovuto fare i conti con una situazione inedita, sono finite nel mirino di concorrenti straniere. In particolare, un documento dei servizi ha espresso preoccupazione per il settore bancario e assicurativo, tanto da costringere il governo ad aggrapparsi alla golden share.

L'ombra dei crediti deteriorati

Ma c'è un altro nodo spinoso all'orizzonte e si chiama Npl. Stiamo parlando dei crediti deteriorati, cioè dei cosiddetti prestiti non performanti, ovvero crediti delle banche che i debitori non riescono più a ripagare regolarmente o, addirittura, del tutto. Basta fare un confronto tra i numeri pre virus. Prima della crisi ammontavano a circa 360 miliardi di euro e, tra il 2014 e il 2018, gli istituti erano riusciti a dimezzarne il peso.

Oggi le dinamiche economiche scaturite dalla diffusione del Covid-19 potrebbero riportare i crediti deteriorati ai livelli della crisi finanziaria del 2008, o addirittura superarli. I timori per il destino del tessuto economico italiano sono giustificati dal fatto che molte società e imprese potrebbero cedere una parte del sistema produttivo nazionale per colpa dei debiti.

L'obiettivo, dunque, è stabilire a giugno precisi assetti di governo così da non farsi trovare impreparati a settembre. Nel frattempo il Copasir continua a monitorare la situazione inerente a banche e assicurazioni, nelle cui mani si concentrano importanti quote di titoli di Stato. Anche perché il rischio è che i soldi degli italiani possano finire per finanziare aziende straniere, addirittura sul territorio nazionale. Un disastro da evitare a ogni costo.