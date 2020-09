Internet, le migliori tariffe: cosa cambia a settembre

Siamo ormai alle porte dell’autunno e, dopo una meritata vacanza, siamo qui pronti a tornare nella trincea del lavoro. Magari siamo ancora in smart working (maledetto Covid!). Ed è giusto confrontarci con una notizia che allieterà le nostre giornate di fronte al computer. C’è da sapere, infatti, che le offerte internet per navigare da rete fissa diventano ancora più allettanti, confermando un trend al ribasso iniziato a fine 2019. La maggior parte dei pacchetti, infatti, richiede il pagamento di un canone promozionale più economico e, spesso, di durata illimitata. Va giù anche il costo di attivazione (-9%) e una serie di cifre che renderanno a buon mercato le bollette degli internauti italiani. L’ultimo osservatorio SOStariffe.it ripercorre l’evoluzione dei prezzi, esaminandone l’andamento durante l’estate e rispetto all’anno precedente. Ne emerge un quadro assolutamente positivo per i consumatori. I costi medi delle offerte internet casa sono in calo. Si evidenzia una discesa del costo dei canoni periodici e di quello pagato per attivare le tariffe. E la convenienza cresce rispetto allo scorso anno.

Le offerte per navigare da rete fissa diventano leggermente più convenienti rispetto all’inizio dell’estate. Il "back to work" di settembre offre, insomma, ottime opportunità per risparmiare sulla connessione domestica, soprattutto per chi presta servizio a distanza e non può fare a meno di essere sempre online. Le bollette sono minori e convenienti. I prezzi dei pacchetti di settembre 2020, infatti, sono ancora più bassi rispetto a quelli di giugno, confermando il trend in discesa avviato alla fine dello scorso anno. L’ultima analisi SOStariffe.it ne esamina l’andamento durante la stagione estiva, confrontando le tariffe medie all’inizio e alla fine dei mesi caldi. Le offerte attuali vengono poste a confronto anche con i prezzi dell’anno precedente, prima che il lockdown e l’emergenza sanitaria incidessero sul calo dei prezzi.

Cosa cambia nei costi dei pacchetti degli ultimi mesi è presto detto. La voce che ha subito il calo maggiore è l’attivazione. Un costo che ora in media si aggira intorno ai 75,57 euro, mentre a giugno gravava un po’ di più (il 9% in più) sui nuovi clienti delle compagnie telefoniche, attestandosi intorno agli 83,50 euro. Si tratta di prezzi, comunque, molto bassi se confrontati con i valori del 2019, quando la cifra richiesta dai provider per l’attivazione era, in media, di 147,57 euro.

Ma le novità non finiscono qui. Questo costo non va pagato in un’unica soluzione, venendo dilazionato in più mesi e incluso nel canone mensile. Le rilevazioni di settembre confermano che l’importo dell’attivazione viene diviso in 15 mesi. A giugno veniva ripartito su 18 mesi e lo scorso anno su 20 mensilità. Dunque, pur essendosi ridotto, in proporzione ora grava di più sul costo mensile. Nota dolente.

Anche il canone standard scende ed è più appetibile per i nuovi clienti. Chi sottoscrive un nuovo abbonamento Adsl o fibra, infatti, in media a settembre 2020 dovrà sostenere un canone mensile di 30,56 euro. Spenderà un po’ meno (per l’esattezza il 4% in meno) rispetto a giugno, quando il canone mensile ordinario era in media di 31,81 euro. Se guardiamo i prezzi dello scorso anno, inoltre, notiamo come i valori stiano progressivamente calando. Nel 2019, infatti, prima degli effetti del lockdown, il canone mensile standard aveva un valore medio di 34,07 euro.

Sconti alle stelle per quanto riguarda le promozioni. I canoni promozionali questo mese si aggirano su 21,94 euro. Anche in questo caso un po’ meno (-3%) rispetto a giugno, quando si spendeva in media circa 22,66 euro. La progressiva riduzione risulta ancora più evidente, se confrontata con i valori del 2019, quando in media il canone promozionale si attestava sui 26,05 euro.

C’è poi un altro fatto che vale la pensa sottolineare. Non sono le promozioni salgono alle stelle, ma la loro durata si allunga sempre di più fino a cronicizzarsi, trasformandosi nel prezzo definitivo. A settembre le offerte hanno una durata che oscilla fra i 3 mesi e un periodo indeterminato di tempo. La tendenza alla durata indeterminata era emersa già a giugno. Mentre lo scorso anno il periodo promozionale era poco più di un anno. Per essere esatti valeva per i primi 13 mesi.

In conclusione, possiamo dire che stipulare un contratto internet da casa non è mai stato così conveniente. La pandemia e la conseguente serrata, hanno prodotto un crollo dei prezzi per quanto riguarda fibra e Adsl. Non resta che approfittarne. E trasformare il lavoro agile in un vero e proprio "paradiso". A costi, quindi, assolutamente profittevoli.