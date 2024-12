Intesa Sanpaolo disegna il nuovo polo delle polizze

Ascolta ora 00:00 00:00

Intesa Sanpaolo rifà il look della sua divisione assicurativa. Dall'inizio di dicembre, infatti, il gruppo guidato da Carlo Messina (foto) lancia Intesa Sanpaolo Assicurazioni (che fino a ieri si era chiamata Intesa Sanpaolo Vita). Questa nuova realtà - per la quale è stata confermata alla guida Virginia Borla nelle vesti di ad, direttore generale e responsabile della divisione insurance di Intesa Sanpaolo di fatto sarà la capogruppo nella quale confluiranno i servizi in ambito previdenza, danni, salute e welfare oltre a gestire investimenti e risparmi. Realtà a parte, ma sempre controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Assicurazioni, sarà Intesa Sanpaolo Protezione, nata dalla fusione di Intesa Sanpaolo Assicura con Intesa Sanpaolo Rbm Salute che diventa un'unica compagnia con la specializzazione sui rami danni e salute, affidata alla guida di Massimiliano Dalla Via, ad e direttore generale.

Si tratta di una riorganizzazione interna pensata per trovare maggiore efficienza e posizionarsi al meglio sul mercato in un'epoca dove con il tagli ai tassi Bce diventerà cruciale avere forti performance sulle commissioni per bilanciare l'inevitabile calo del margine d'interesse. La nuova struttura della divisione assicurativa si aggiunge a quella, varata a novembre, che ha coinvolto le fabbriche prodotto di risparmio gestito Eurizon Capital Sgr, Epsilon Sgr e Fideuram Am Sgr, con Eurizon divenuta il perno del comparto fondi d'investimento. Intesa presidia l'intera catena del valore, dalla produzione alla distribuzione, ponendosi così in anticipo rispetto ad altre concorrenti. Il riassetto suelle polize arriva dopo un decennio di crescita: la nuova Intesa Sanpaolo Assicurazioni - al 30 settembre 2024 pesava per il 10% sul risultato corrente lordo di Ca' de Sass e per il 7% dell'utile (e quindi oltre mezzo miliardo di euro).

A supporto della nuova iniziativa prenderà il via la campagna di comunicazione in onda su stampa, social network, canali digitali e televisivi dal titolo «Insieme, possiamo arrivare lontano», sviluppata insieme all'agenzia Accenture Song.