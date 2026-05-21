Intesa Sanpaolo verso l'offerta per Singular

Intesa Sanpaolo si muove sul mercato del risiko europeo. Il gruppo guidato da Carlo Messina (nella foto) sarebbe al lavoro per un'offerta formale per la banca privata spagnola Singular Bank. A riportarlo è il Financial Times, che spiega come la due diligence è avviata e l'operazione è finalizzata a espandere le attività di wealth management nel territorio spagnolo. La banca è di proprietà del fondo statunitense Warburg Pincus, che valuterebbe la cessione intorno ai 300 milioni di euro. Singular, con sede a Madrid, gestisce un patrimonio di circa 20 miliardi di euro dei sui clienti e ha acquisito nel 2021 l'attività di gestione patrimoniale spagnola di Ubs.

Il primo gruppo bancario italiano è rimasto in attesa mentre infuriava il risiko bancario domestico. Lo stesso Messina, da ultimo incalzato sulla possibilità di un suo colpo di mano su Generali in chiave anti-Unicredit, ha spiegato che l'operazione non lo interessa principalmente per ragioni Antitrust. Tuttavia, l'eventuale espansione all'estero potrebbe essere un fronte interessante per un gruppo che ha al suo interno una fliera completa di prodotti dai fondi d'investimento a quelli assicurativi che colloca in Italia attraverso la rete di consulenti finanziaria più grande del Paese e che ora potrebbero trovare maggiore collocazione anche oltre confine. A proposito di gestione patrimoniale all'estero, proprio ieri Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking ha lanciato Fideuram Direct in Belgio e Lussemburgo, segnando un passo ulteriore nello sviluppo internazionale dell'offerta di Digital Wealth Management del gruppo Intesa Sanpaolo.

La piattaforma offre ai clienti dell'area un accesso digitale a servizi bancari, diinvestimento e di consulenza. L'iniziativa, sviluppata con il big mondiale degli investimenti BlackRock, si inserisce nel percorso di collaborazione già avviato in Europa nel 2024. Ieri Intesa Sanpaolo è salita in Borsa del 2,8%.