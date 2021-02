Accumulare Miglia con gli investimenti: la partnership Alitalia-Moneyfarm

Moneyfarm entra in sinergia con Alitalia e lancia una partnership con la compagnia aerea di bandiera del nostro Paese. Essa è in particolar modo rivolta ai soci del Programma Mille Miglia della compagnia. Ai viaggiatori abituali Moneyfarm offre la possibilità di accumulare miglia per coloro che optassero per la popolare Gestione Patrimoniale indipendente dell’azienda. Ogni 5 euro investiti con Moneyfarm i viaggiatori accumuleranno 1 miglio del Programma MilleMiglia di Alitalia per richiedere biglietti premio oppure ottenere uno sconto sugli acquisti Alitalia con l’opzione Cash&Miles. Inoltre, per il primo versamento effettuato dal Socio iscritto al Programma MilleMiglia, verrà riconosciuto uno speciale Welcome bonus in base all’investimento iniziale. Il programma Moneyfarm è rivolto certamente al target di clientela a cui, del resto, il programma dei viaggiatori abituali di Alitalia fa riferimento: professionisti, generalmente, con disponibilità economiche elevate e capaci di conoscere opportunità e scenari aperti da una ragionata strategia di investimento. Per gli investitori si tratta di un’opzione in più per trarre valore dal proprio investimento. I bonus di partenza variano a seconda dell’investimento iniziale dei nuovi clienti Moneyfarm:

Tra 5.000 e 14.999 euro --> 3.000 punti

tra 15.000 e 24.999 euro --> 10.000 punti

tra 25.000 e 39.999 euro --> 15.000 punti

tra 40.000 e 69.999 euro --> 20.000 punti

tra 70.000 e 99.999 euro --> 30.000 punti

tra 100.000 e 199.999 euro --> 50.000 punti

tra 200.000 e 499.999 euro --> 80.000 punti

oltre i 500.000 euro --> 100.000 punti

Si tratta dunque di un’iniziativa ambiziosa a rivolgersi a un segmento di investitori premium. Un nuovo tassello dell’avanzata nel mercato di un’azienda finanziaria attiva e dinamica come Moneyfarm.