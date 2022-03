Iva, rate: tutto pronto per tagliare bollette e benzina

Le misure per provare ad arginare per l'ennesiva volta i rincari delle bollette e frenare anche il folle aumento del prezzo di benzina e diesel sono all'esame del governo con uno o più provvedimenti che " potrebbero essere pronti già questa settimana ". Lo hanno riferito fonti di Palazzo Chigi spiegando anche che l'esecutivo sta valutando " di intervenire sugli extraprofitti delle imprese di alcuni dei settori interessati, preservando la stabilità della finanza pubblica ".

I pagamenti a rate

Il governo, oltre allo studio sulle misure che riguardano caro carburanti e bollette di luce in gas che verranno discusse in settimana al Consiglio dei Ministri, si impegnerà per ulteriori misure sul fronte della crisi energetica cercando di imporre un tetto europeo ai prezzi delle importazioni di gas. La notizia più importante, però, riguarda le famiglie con l'obiettivo della rateizzazione e calmieramento delle bollette energetiche per famiglie e imprese.

"Via le accise dai carburanti"

Eliminare subito le accise sui carburanti " che sono proporzionali al costo del carburante stesso e potrebbero non comportare oneri di bilancio qualora diminuissero a fronte di una crescita dei prezzi, credo sia una misura da prendere immediatamente ", ha affermato il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti, a margine dell'apertura di un infopoint per i profughi ucraini a Genova. Toti ha parlato anche delle misure a sostegno delle fasce più deboli che riguarda l'assegno energetico per aiutare le famiglie a far fronte al caro bollette. " Se si tratta di misure a sostegno delle fasce più deboli ne possiamo ragionare, ma alcuni milioni di euro che sarebbero una goccia nell'acqua, per un bilancio di regionale sono una cifra intollerabile ", auspicando che il governo metta mano a un pacchetto di misure a sostegno di famiglie e imprese da prendere a livello nazionale.

"Applicare aliquota massima"

Sul fronte caro benzina la politica si muove uniformemente. Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo, ha scritto su Twitter di aver presentato " un'interrogazione alla commissione europea per sapere se verrà introdotta un'aliquota massima di accisa da applicare a ogni Stato Ue e quali misure intende adottare a sostegno dei Paesi più colpiti dalle mancate importazioni di petrolio russo. Prosegue l'azione di Forza Italia a tutela di famiglie e imprese ". Sul fronte rate, un assegno-energia per le famiglie e le imprese in difficoltà a pagare le bollette " è una proposta importante, abbiamo bisogno di dare una risposta immediata in modo che imprese e famiglie riescano a rispondere ai rincari ", haaffermato la capogruppo del Pd al Senato Simona Malpezzi motivando la proposta avanzata dal segretario dem Enrico Letta.

Cosa dice Acea