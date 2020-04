L'appello di 101 economisti: "Governo non firmi accordo all'Eurogruppo"

Un appello lanciato da 101 economisti e pubblicato sul sito di MicroMega mette in guardia il governo giallorosso sulla gestione della ripresa economica e sulla partita, ancora aperta, da giocare a Bruxelles.

" L'accordo raggiunto dall'Eurogruppo il 9 aprile scorso sugli interventi europei per fronteggiare la pandemia e le sue gravissime conseguenze economiche – si legge - è insufficiente, prefigura strumenti inadatti e segna una continuità preoccupante con le scelte politiche che hanno fatto dell'eurozona l'area avanzata a più bassa crescita nel mondo. Non prende atto dell'eccezionalità della situazione, senza precedenti almeno nell'ultimo secolo, né del fatto che questo sconvolge i paradigmi che hanno guidato la politica economica negli ultimi decenni ".

Tra i firmatari dell'appello rivolto al governo troviamo, tra gli altri, l'economista francese Jean-Paul Fitoussi (Sciences Po Parigi), James K. Galbraith (Univ. of Texas, Austin) e Nicola Acocella (univ. Roma La Sapienza).

Un accordo da rigettare

In ogni caso il messaggio prosegue con una critica mossa ai ministri delle Finanze, tra i quali, si legge nell'appello, "sembra prevalere l'idea che quanto sta accadendo possa essere circoscritto nel tempo a una parentesi relativamente breve, chiusa la quale si possa tornare senza problemi a comportarsi come prima. Non è così, come ha ben spiegato una personalità di riconosciuta competenza come l'ex presidente della Bce Mario Draghi".

L'eccezionalità delle circostanze, rileva, " dovrebbe far prendere in esame provvedimenti eccezionali, che dovrebbero avere almeno due caratteristiche essenziali: essere attivabili in tempi il più possibile brevi; ridurre al minimo possibile l'aumento dell'indebitamento degli Stati, già destinato inevitabilmente a crescere per finanziare gli interventi indifferibili per ridurre i danni della crisi ".

La sola opzione che risponda a questi due requisiti, sottolineano gli economisti, " è il finanziamento monetario di una parte rilevante delle spese necessarie da parte della Bce. Si tratta di una opzione esplicitamente vietata dai Trattati europei. Ma anche i trattati, in caso di necessità, possono essere sospesi nel rispetto del diritto internazionale e questo è oltretutto già avvenuto. La monetizzazione di spese giudicate inderogabili non è una procedura inusitata. È stata appena formalizzata nel Regno Unito, mentre le più importanti banche centrali del mondo - Federal Reserve e Bank of Japan - la praticano di fatto. In Italia viene ormai proposta da economisti dei più diversi orientamenti: è raro che una proposta venga condivisa da diverse scuole di pensiero ".