Latam collega Italia e Sudamerica con l'unico volo diretto Milano-San Paolo

Latam Airlines, il ritorno, ovvero il decollo del Boeing 777 completamente rimodernato dal Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa con destinazione San Paolo-Guarulhos. Ripartenza - la compagnia aveva interrotto i collegamenti a causa della pandemia nel 2020 - su una rotta intercontinentale molto importante per Sea Milan Airports perché è l’unico volo diretto tra l’Italia e il Sudamerica e apre nuove prospettive per le connessioni con altri Paesi sudamericani e non solo. Latam infatti, dal suo hub di San Paolo dà la possibilità ai suoi passeggeri in volo dall’Italia di raggiungere più di 120 destinazioni in 25 paesi in tutto il mondo. Il Milano-San Paolo opera inizialmente 3 volte alla settimana con partenza da Malpensa alle 12.05 (pm) e arrivo al Guarulhos alle 8.05 (pm). Tariffe andata e ritorno a partire da 465 euro a persona.

“Siamo molto felici di ricollegare Milano con San Paolo e il resto del Continente. Per un paio di mesi saremo l'unico vettore a operare un volo di linea diretto tra l'Italia e il Sudamerica - spiega Joao Murias, direttore commerciale regionale di Latam Airlines -. Abbiamo ricevuto un'enorme richiesta da quando abbiamo iniziato le vendite, e a riconferma di quanto fosse grande l’attesa, per le prime settimane di attività i voli sono già pieni”.

“Il collegamento con l’hub di Latam a San Paolo garantisce migliore capillarità di rotte per tutto il Centro e Sud America – aggiunge Andrea Tucci, vice president Aviation business development di Sea -. È un segnale importante di ritorno alla normalità dopo il momento difficile della pandemia, che ci fa assistere a una graduale riattivazione dei voli intercontinentali. Con il ritorno di San Paolo sulla nostra mappa, diventano 18 le destinazioni intercontinentali direttamente raggiungibili con oltre 100 voli settimanali”.

“Malpensa registra un recupero dei posti offerti del 65% rispetto al 2019, con 75 compagnie aeree operanti e circa 130 destinazioni servite. Dopo la completa apertura degli Usa al traffico nel mese di novembre, il ritorno di tutte le compagnie del Golfo sul nostro aeroporto e i collegamenti in Asia su Singapore, Hong Kong e Tianjin, possiamo dirci soddisfatti del grado di connettività offerto al territorio in questa fase delicata di ripresa del traffico - sottolinea Tucci -. Il nostro scalo è pronto a una ripartenza in tutta sicurezza, grazie all’introduzione di tutti i protocolli indicati per la lotta al Covid e all’offerta ai passeggeri di nuovi servizi, spesso abilitanti al viaggio, tra i quali i test in arrivo e partenza presso l’area Covid-test allestita nell’area arrivi del Terminal 1”.

Latam ha messo in atto rigorosi protocolli sanitari per la gestione e la prevenzione del Covid-19, consentendo ai suoi passeggeri di viaggiare in modo sicuro e conforme agli standard sanitari internazionali e locali. Nella sezione Requisiti di viaggio si possono consultare le regole di mobilità e di ingresso nei diversi Paesi. La Airline Passenger Experience Association (Apex) che ha assegnato a Latam la categoria "Diamond", la più alta dello standard Apex per la sicurezza sanitaria, primo gruppo di compagnie aeree in Sudamerica ad ottenere questo riconoscimento.

A inizio 2021 ha anche lanciato la sua strategia di sostenibilità impegnata nello sviluppo ambientale ed economico: intitolata "Una destinazione necessaria", segue una tabella di marcia che mira a eliminare la plastica monouso entro il 2023, a diventare un'azienda a zero rifiuti in discarica entro il 2027, a compensare le emissioni di carbonio del 50% entro il 2030 e raggiungere un impatto zero del carbonio entro il 2050.

Altre iniziative riguardano la conversione delle sue lounge VIP in spazi sostenibili al 100% e l'espansione del programma di riciclaggio per le uniformi e altri materiali utilizzati a bordo.

Tutte le informazioni informazioni, disponibilità e tariffe su latam.com