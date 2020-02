Macchine e tecnologia sostenibile per la moda a Simac Tanning Tech

Sipario aperto su Simac Tanning Tech, la manifestazione internazionale dedicata alle macchine e alle tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria in programma da mercoledì 19 a sabato 21 febbraio a Fiera Milano Rho con 324 aziende, provenienti da 25 Paesi, a presentare le novità di prodotto e i più recenti sviluppi tecnologici.

In questa edizione, il calendario fieristico ha consentito la presenza contemporanea di tutti gli attori della filiera pelle-calzatura: nella giornata di mercoledì 19 febbraio è infatti possibile visitare, oltre che Simac Tanning Tech, anche Mipel, Micam e Lineapelle rafforzando il ruolo dell’evento fieristico come occasione di dialogo tra le diverse componenti del settore e le rispettive associazioni di riferimento. Non solo, i visitatori professionali hanno anche la possibilità di avere una visione completa su tutte le componenti della filiera e nuove opportunità di business.

Cresce la dimensione internazionale della manifestazione perché la collaborazione con Ita Ice Agenzia ha portato a Simac 20 delegazioni di buyer, in rappresentanza dei più importanti e promettenti mercati mondiali: opportunità in più per le aziende espositrici di ampliare gli orizzonti commerciali e accrescere le occasioni di business e matching qualificato.

Per migliorare l’esperienza in fiera, è disponibile l' App di Simac Tanning Tech 2020, scaricabile gratuitamente da Apple Store e Google Play. Attraverso l’app è possibile individuare velocemente le aziende e i prodotti di interesse e avere sempre a disposizione il pass di ingresso per la manifestazione.

Simac Tanning Tech si conferma punto di riferimento a livello internazionale per tutte le aziende alla ricerca di soluzioni innovative, efficienti e sostenibili. Non solo nuovi macchinari, ma un nuovo modo di pensare e organizzare i processi produttivi: questo è il cuore delle proposte che gli espositori mettono in mostra durante la tre giorni milanese. Grande spazio anche alle tematiche della sostenibilità e della riduzione dell’impatto ambientale dei cicli produttivi, che guidano la realizzazione e la progettazione di tecnologie sempre più green.

Per informazioni www.simactanningtech.it