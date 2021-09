Micam, Mipel e TheOneMiano: il ritorno dei buyer

#restarttogether vince la sfida del ritorno in presenza delle fiere del fashion e dell’accessorio moda. Micam, il Salone internazionale della calzatura, Mipel, il Salone della pelletteria e TheOneMilano Special featured by Micam dedicato all’haut-à-porter donna, chiudono dopo tre giorni di grande affluenza degli operatori in Fiera Milano dove, dal 22 al 24 settembre si tiene LineaPelle la manifestazionedella filiera di approvvigionamento dell’industria manifatturiera di moda, accessorio, design e automotive con 715 espositori provenienti da 24 Paesi.

La sinergia attivata nel 2020 con l’iniziativa StrongerTogether, che metteva per la prima volta insieme le fiere dell’accessorio-moda, ha dato i suoi frutti mantenendo alta l’attenzione delle aziende e richiamato i visitatori professionali. Oltre le aspettative - come è avvenuto a inizio settembre per il design - con 22.274 operatori professionali totali che hanno incontrato l’offerta delle 735 aziende che hanno esposto agli eventi.

È tornata la voglia di sperimentare, con tante aziende che hanno puntato su nuove soluzioni di design, materiali innovativi, nuove forme e colori, dimostrando l’importanza di questa occasione per proporre contenuti e prodotti di tendenza, spesso ispirati alla sostenibilità, al mercato italiano e internazionale. Ritorno in presenza e di incontro diretto fra aziende e compratori: ovvero business che riparte, clienti che affollano gli stand felici di incontrarsi dopo tanto tempo e di vedere di persona le nuove collezioni.

Soddisfatto Siro Badon presidente di Assocalzaturifici e Micam Milano: “Questa è stata l’edizione del rinascimento. I veri protagonisti sono stati gli espositori che hanno creduto ancora una volta nella manifestazione. Vedere nei loro occhi la luce e l’entusiasmo di chi finalmente sta cominciando a mettersi alle spalle una congiuntura difficile non ha prezzo. Micam ribadisce il suo ruolo strategico per l’intero comparto come hub per il rilancio delle imprese rafforzandone la presenza e la competitività nei mercati internazionali. Trend positivo supportato anche dai numeri che, dopo la crisi del 2020, vede, nel primo semestre dell’anno in aumento sia la produzione industriale (+13%) che il fatturato (+22%), oltre alla spesa delle famiglie italiane (+17,4%) e l’export (+31,5% in valore)”.

“La sinergia che abbiamo stretto un anno fa si è rivelata uno strumento consolidato in grado, anche quest’anno, di incontrare le esigenze degli operatori. Siamo soddisfatti e orgogliosi. I risultati di quest’edizione Mipel120 sono persino superiori alle aspettative - sottolinea Franco Gabbrielli presidente di Mipel -. Un grazie speciale va alle nostre aziende che hanno raccolto la sfida con coraggio ritornando in presenza e cogliendo il clima di “rinascimento” che attraversa l’Italia. Non a caso abbiamo scelto il concept Mipel Play, celebrato con la presenza speciale degli atleti olimpici italiani che ci hanno fatto sognare quest’estate. Lo stesso spirito che animerà la prima edizione di Mipel LAB al via insieme a Lineapelle e che sarà di ispirazione per le tante attività che ci attendono nei prossimi mesi”.

“Un successo per tutti – afferma Norberto Albertalli, presidente di The One Milano – che ben rappresenta la forza del settore dell’accessorio e si propone come un format solido e capace di attrarre buyer dall’Italia e dall’estero. Siamo felici di fare parte di questa iniziativa. Vogliamo si sviluppi anche in futuro per confermare un progetto realizzato per offrire alle imprese una piattaforma di business in cui credere e operare con fiducia”.

“La cordata di #restarttogether non si limita alle tre manifestazioni - spiega Luca Palermo, amministratore delegato di Fiera Milano –. Infatti, dopo la chiusura di Homi Fashion&Jewels Exhibition che ha registrato 12.275 visitatori, apre LineaPelle, la più importante manifestazione internazionale per il suo settore. Si tratta di appuntamenti che dimostrano l’importanza di fare sistema e la centralità delle fiere per far ripartire un comparto produttivo determinante per il Paese”.