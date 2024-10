Miu Miu spinge Prada. Technogym in forma

Ascolta ora 00:00 00:00

Girandola di trimestrali in quest'ultimo scorcio di ottobre. Tra i grandi gruppi italiani spicca la forte crescita di Prada che nei primi nove mesi dell'anno ha toccato i 3,83 miliardi di euro, in crescita del 18% a cambi costanti e del 15% a cambi correnti. Anche nel terzo trimestre il ritmo di crescita si è mantenuto a doppia cifra (+17,7% a 1,34 miliardi), il 10% sopra le stime degli analisti. Tutte le regioni sono cresciute a due cifre nel terzo trimestre, non risultando intaccate dai venti contrari che stanno attraversando il settore del lusso, soprattutto in Cina. Il presidente Patrizio Bertelli (in foto) ha sottolineato come la strategia stia permettendo di generare risultati superiori alla media di mercato. A livello di marchi spicca il boom Miu Miu che segna un +97% delle vendite retail sui 9 mesi.

In Piazza Affari fredda accoglienza per i numeri di Amplifon (titolo ha chiuso a - 4,5%) complici i margini sotto le attese degli analisti e la revisione al ribasso della guidance sull'intero anno. In linea con le stime invece i ricavi che sui 9 mesi ammontano a 1,75 miliardi (+8% a cambi costanti), mentre l'utile risulta sostanzialmente stabile a 104,2 milioni. Il ceo Enrico Vita ha rimarcato come l'accelerazione delle acquisizioni consente al gruppo di «consolidare la presenza in alcuni mercati chiave - in particolare Stati Uniti, Francia, Germania e Cina - e di superare il traguardo dei 10mila negozi nel mondo».

Crescita a doppia cifra per Technogym con giro d'affari balzato a 621,6 milioni (+10%) confermando la tendenza molto positiva in Europa, con un incremento del 10,9% (esclusa l'Italia). «Continuiamo a crescere più del mercato anche nel terzo trimestre del 2024, grazie a ingenti investimenti in innovazione.

Questo conferma il successo della nostra strategia di lungo termine che mette al centro il nostro ecosistema digitale basato sull'intelligenza artificiale», ha spiegato Nerio Alessandri, presidente e amministratore delegato di Technogym.