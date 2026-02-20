Moneta, vado a vivere da solo e cerco casa

È tempo di cambiamenti. Le dimissioni anticipate di Christine Lagarde dalla guida della Banca centrale europea aprono una fase nuova per l'Unione. È da qui che parte il nuovo numero di Moneta, da domani in edicola con Il Giornale, Libero e Il Tempo: da un cambio della guardia che non è mai soltanto tecnico. Nell'editoriale, il direttore Osvaldo De Paolini ricorda che ogni passaggio al vertice della Bce è un crocevia strategico. Oggi più che mai. Perché l'Europa può scegliere se restare un'unione solo monetaria o trovare il coraggio di diventare anche fiscale. Ma i grandi cambiamenti non si fermano ai palazzi della finanza. Entrano nelle case, anzi nella prima casa. Dopo le tante lettere ricevute dai lettori, il settimanale dedica una guida pratica al primo passo dei giovani verso l'autonomia abitativa, tra acquisto e affitto. Bonus, sgravi, mutui agevolati, trappole da evitare: un vademecum per orientarsi in una giungla dove l'errore può costare caro e l'informazione giusta può fare la differenza tra sogno e incubo.

Tra i grandi cambiamenti c'è poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale che sta riscrivendo il lavoro sotto i nostri occhi. Le macchine iniziano a sostituire proprio gli ingegneri e i programmatori che le hanno create. E mentre cresce l'allarme, nasce una piattaforma in cui agenti IA affittano esseri umani per svolgere compiti nel mondo reale. A proposito di innovazione, spazio anche alle telecomunicazioni e alle grandi manovre attorno alla rete unica, una partita ancora piena di incognite ma decisiva per lo sviluppo di IA e cloud in Italia. In tema di manovre non si può non fare il punto anche sul processo di fusione tra Mps e Mediobanca che ha visto un passo decisivo proprio nei giorni scorsi: una pax, quella di Piazzetta Cuccia, dove vincono tutti.

I fari si accendono poi sui conti di Dolce & Gabbana che raccontano una storia fatta di ricavi in crescita ma bilanci ancora in rosso. Un'analisi approfondita prova a capire se il 2026 potrà segnare la fine della stagione di perdite per la maison. Intanto tra le pieghe di Borsa Italiana spunta una piccola società che, secondo gli analisti, nasconde un grande potenziale: Somec. Moneta la esamina numeri alla mano.

Nella sezione I nostri soldi l'inchiesta punta i riflettori su fondi sanitari e società di mutuo soccorso, dove tra bilanci opachi e vigilanza intermittente regna una sorta di far west. Un nuovo decreto legge in arrivo potrebbe però riportare ordine in un settore che tocca da vicino milioni di italiani.

E mentre la finanza corre e l'algoritmo avanza, nei campi l'innovazione si muove sui trattori, ma non solo.

Droni che concimano, foto-trappole che intercettano insetti dannosi, la meccanica e la digitalizzazione trasformano anche l'agricoltura. Infine, uno sguardo al fascino che si conserva nel tempo: quello degli atlanti storici e delle mappe antiche. Le quotazioni crescono, ma non per tutti. Anche qui serve una bussola per scovare l'isola del tesoro.