Mps lavora alla lista del nuovo cda. Previsti incontri anche nel week-end

Giornata fitta di incontri per i consiglieri d'amministrazione di Mps. Dopo lo scioglimento del nodo sul futuro di Mediobanca, con il voto unanime del board per la fusione e il delisting dell'istituto, ora i lavori nel cda e nel comitato nomine di ieri si sono intensificati intorno alla lista del consiglio d'amministrazione, che sarà sottoposta all'assemblea degli azionisti del 15 aprile. Sembra quasi scontato che al primo posto tra i candidati ci sarà il ceo, Luigi Lovaglio (in foto), che peraltro sta lavorando sul nuovo piano industriale da presentare il 27 febbraio. Gli incontri dei membri del board di Rocca Salimbeni continueranno anche nei prossimi giorni, con l'obiettivo di arrivare a una lista di candidati (per 15 poltrone) da presentare fra il 3 e il 5 marzo. Vale a dire in tempo per incassare prima il via libera della Bce alle modifiche dello Statuto approvate anch'esse dopo un intenso lavoro di mediazione in consiglio, le cui anime anche a proposito del futuro di Mediobanca hanno deciso di lasciare da parte i disaccordi per il bene del gruppo. Sullo sfondo, tante sono le indiscrezioni circa il nuovo piano: a partire da quella che vorrebbe un cambio di denominazione di Mediobanca Premier (l'ex CheBanca!) a ospitare la nuova Piazzetta Cuccia che vedrà al suo interno il private banking di fascia alta, l'investment banking e la quota del 13,2% di Generali.

Il credito al consumo di Compass dovrebbe traslocare verso Siena, con la mira di espanderlo anche oltre confine. Anche per questo, forse, si cercano consiglieri, ceo e presidente che sappiano l'inglese e con una cultura internazionale.