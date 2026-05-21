Nasce il Btp Italia Sì, il Tesoro accelera sulle famiglie

Un nuovo titolo di Stato pensato per i piccoli risparmiatori e costruito per proteggere il potere d'acquisto dall'inflazione entra nella strategia del ministero dell'Economia guidato da Giancarlo Giorgetti, che punta a rafforzare il canale retail in una fase di incertezza internazionale e pressioni sui prezzi. Il Mef ha annunciato il nuovo strumento, segnando un ulteriore tassello di una linea che negli ultimi anni ha visto crescere il ruolo del risparmio delle famiglie nel finanziamento del debito pubblico. "Si chiamerà Btp Italia Sì, avrà una durata di cinque anni e avrà un premio fedeltà", si legge in una nota.

Il nuovo titolo sarà collocato attraverso una finestra di offerta di una settimana, da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno alle 13, salvo chiusura anticipata, con una struttura pensata esclusivamente per il mercato retail. Il collocamento avverrà sul Mot, la piattaforma di Borsa Italiana dedicata alle obbligazioni e ai titoli di Stato, tramite le banche dealer Intesa Sanpaolo e UniCredit e i co-dealer Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco Bpm. Come già avvenuto per altre emissioni destinate ai piccoli risparmiatori, l'accesso sarà possibile attraverso home banking abilitato, banca o ufficio postale, con un investimento minimo di 1.000 euro e la garanzia di piena allocazione delle richieste da parte dei sottoscrittori. Il titolo, indicizzato all'inflazione nazionale, riconoscerà cedole semestrali legate all'andamento dei prezzi. Il meccanismo di calcolo è stato semplificato rispetto al passato. "Nel caso del BTp Italia Sì il meccanismo è semplificato e prevede due sole componenti: il tasso fisso - garantito anche in caso di deflazione - più tasso di inflazione nazionale rilevato dall'Istat nel semestre di riferimento", spiega la nota. Le cedole saranno quindi determinate applicando la somma dei due tassi al capitale nominale inizialmente investito, con l'obiettivo dichiarato di rendere lo strumento più leggibile e immediato per i risparmiatori.

Resta confermato anche il premio finale di fedeltà, pari allo 0,6% del capitale per chi sottoscriverà il titolo nei giorni di emissione e lo manterrà fino a scadenza. Il ministero dell'Economia comunicherà il tasso fisso minimo garantito il 12 giugno, con la possibilità di una revisione al rialzo in chiusura del collocamento in base alle condizioni di mercato.

La scelta si inserisce in una fase di profonda revisione del perimetro dei titoli dedicati al retail. Con il Btp Italia Sì, infatti, si chiude la stagione del formato tradizionale del Btp Italia, che dal 2012 ha raccolto oltre 211 miliardi in 20 emissioni e non verrà più riproposto.