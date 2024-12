Open Fiber, da Cdp in arrivo l'iniezione di liquidità

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo un consiglio d'amministrazione piuttosto lungo, la Cassa depositi e prestiti - in qualità di azionista al 60% di Open Fiber - avrebbe deliberato per fare arrivare le risorse necessarie alla società della fibra ottica in attesa del via libera definitivo del pool di banche per rifinaziare la costruzione della banca ultra larga in Italia (peraltro con il Piano Italia 1 Giga tra gli obiettivi del Pnrr). La società guidata da Dario Scannapieco a valle del board ha deciso di non fare comunicazioni ufficiali, ma il fatto che in seguito si sia svolto il cda di Open Fiber per recepire la delibera dell'azionista lascia intendere che alla fine un accordo lo si sia trovato.

Il tema, infatti, era di far arrivare alla società del presidente Paolo Ciocca e dell'ad Giuseppe Gola circa 1 miliardo di euro tra, per l'appunto, la Cdp e Macquarie, il fondo australiano socio con il 40%. Il problema era il come: il socio straniero, infatti, pur avendo deliberato un investimento di 420 milioni lo ha subordinato a clausole tra le quali ci sarebbe la revisione al ribasso del perimetro dei civici da coprire nel bando Infratel per le aree grigie e l'ok al riequilibrio del piano finanziario del piano sulle aree bianche, per il quale il governo ha stanziato risorse tra Dl Fiscale e manovra (quest'ultima da approvare).

Il tema, quindi, era per Cdp se versare la sua parte in aumento di capitale (e diluire il socio) oppure varare un prestito di circa 250 milioni per garantire la liquidità necessaria in attesa che si sblocchi la partita con banche e Macquarie.