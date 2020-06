"Ora la priorità è portare il risparmio alle imprese"

Banca Generali lancia BG4Real. Un contenitore di servizi di investimento che punta a traghettare il risparmio privato verso le pmi e l'economia. «Da tempo lavoriamo a strumenti alternativi per dare liquidità alle aziende dice Gian Maria Mossa, ad di Banca Generali con l'obiettivo di introdurre un canale aggiuntivo a quello tradizionale bancario. Ora vogliamo accelerare estendendo le iniziative a nuovi prodotti, lavorando non solo sulla parte debito ma anche sul capitale a rischio, l'equity delle imprese, di cui hanno forte bisogno oggi».

Banca Generali per l'economia reale. BG4Real: di che si tratta?

«BG4Real racchiude la sfera di servizi per la consulenza e l'advisory al patrimonio di impresa. E tra queste due novità importanti: un Fondo di Investimento Alternativo (FIA) e un Eltif (veicolo di investimento di lungo periodo introdotto dalla normativa europea). Il primo guarda all'economia e alla diversificazione su scala europea, il secondo al nostro Paese e alle sue pmi».

Qual è la strategia?

«Crediamo che nel mercato dei capitali privati ci sia un rapporto rischio/rendimento molto interessante. I mercati stanno cambiando velocemente, con le borse e i bond esposti sempre più a volatilità e alle distorsioni da alti livelli di debiti pubblici e tassi a zero. Per la protezione dei patrimoni è importante sfruttare tutte le leve di diversificazione tra cui quelle offerte dagli asset meno liquidi; così si migliora l'efficienza del portafoglio e si contribuisce alla ripresa».

A chi si rivolgono?

«Clientela anche non professionale, con patrimoni di almeno 250mila euro per Fia e 500mila per Eltif, dove allocare rispettivamente un massimo del 20 e del 10% del portafoglio. Come già accaduto per la cartolarizzazione italianonsiferma per le pmi di aprile, anche in questi due strumenti il Gruppo Generali ha voluto condividere il sostegno all'economia con un ruolo importante, da anchor investor».

Asticella alta. Perché?

«Sono investimenti su titoli non quotati, quindi meno liquidi, che richiedono un orizzonte nell'ordine dei 5-7 anni».

Come dei mini private equity.

«La parte azionaria è proprio nella logica del private equity ma con target di aziende più piccole. Come se si investisse in tanti piccoli deal. Una sorta di democratizzazione del private equity o ancora meglio del venture capital».

Quando lancerete BG4Real?

«Il Fia adesso e l'Eltif all'inizio di luglio».

Come è andata Banca Generali in questi mesi difficili del 2020?

«Molto bene, siamo a oltre 2,3 miliardi di raccolta in 5 mesi. Nei momenti di difficoltà vince la qualità che noi offriamo».

Il mercato azionario ha recuperato in fretta lo choc di febbraio marzo, rischio nuova bolla?

«Ci sono tre motivi per non essere negativi: la politica economica ha reagito con tempismo ovunque, quella monetaria ha assicurato agli investitori il massimo sostegno. Infine, dal punto di vista tecnico, i segnali recenti mostrano una certa resilienza del mercato di fronte alle criticità. La sfida adesso è quella di riportare fiducia nelle possibilità di ripresa. E in questa direzione con BG4Real vogliamo dimostrare che anche il risparmio privato può fare la sua parte».