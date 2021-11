Gli Oscar dell'edilizia di Made expo a 4 aziende italiane

“Oscar dell’edilizia” di Made expo assegnati a quattro aziende italiane dopo un’attenta valutazione della giuria tecnica presieduta dal professor Gabriele Masera del Politecnico di Milano. Riconoscimenti annunciati nel corso della manifestazione leader per il settore della progettazione, dell’edilizia, delle costruzioni e dell'novazione di progetto e tecnologica che si tiene fino al 25 novembre in Fiera Milano (Rho).

TECNOLOGIA DIGITALE

Il premio è stato assegnato al gruppo siderurgico Marcegaglia per “Marcegaglia Digital Print”, una tecnologia di stampa e personalizzazione, per la prima volta applicata su larga scala alla lavorazione in continuo dei coils in acciaio preverniciato. Con Marcegaglia Digital Print, l’azienda entra di fatto tra i leader nel campo del design industriale.

EFFETTO CLIMA

Il premio è stato assegnato all’azienda P.F.M. di Sassuolo (Modena) per Isoclip, un sistema di isolamento in grado di garantire la coibentazione termica e acustica delle lastre in gres porcellanato di un edificio che protegge anche dagli urti.

Il sistema è composto da un pannello isolante in EPS (polistirene espanso addizionato con grafite) a cui è applicata una lastra in gres porcellanato tramite un collante e due staffe in acciaio inox fissate direttamente al muro sottostante. Grazie a questa rapidissima applicazione si annulla di fatto la manutenzione nel tempo e si assorbono le oscillazioni a cui è sottoposto il rivestimento dell’edificio.

RISORSE E RICICLO

Il premio è stato assegnato all’azienda Polipiù di Corbetta (Milano) per il prodotto GrecaPiù Green. Tecnicamente si tratta di un sistema modulare in policarbonato alveolare grecato, nato per la realizzazione di lucernari in applicazione singola e per coperture piane continue “colmo-gronda” in applicazione multipla. Una soluzione di alta qualità, economica e semplice da posare.

NEXT LIVING

Il premio è stato assegnato all’azienda iDecking di Vetralla (Viterbo), per il prodotto Decking Duro 2.0 montato su sistema brevettato Easy Change. Si tratta di un pavimento composito con tecnologia capsulare antimacchia e anti scolorimento. Grazie a un processo di coestrusione - lavorazione industriale che consente la deformazione plastica di un elemento - si applica sulla tavola una capsula ultra-protettiva che rende la superfice simile a quella di un legno naturale spazzolato.

Con il sistema EasyChange i listoni di Duro2.0 possono essere facilmente smontati per ispezione o qualsiasi altra esigenza senza l’uso di viti. Il Duro2.0 tutto riciclabile al 100% di facile manutenzione e pulizia, garantisce una stabilità strutturale straordinaria.