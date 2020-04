Padoan: "ll rischio più grande è quello di un collasso economico delle imprese"

“ Il rischio più grande è quello di un collasso economico verticale delle imprese ”. Sulla ripartenza del lavoro, invece, i settori “ orientati all’esportazione dovrebbero riaprire al più presto ”. L’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan analizza gli strumenti a disposizione della politica per fronteggiare il coronavirus a livello economico.

il deputato del Partito democratico spiega che bisogna fare una distinzione sui settori di impresa. Come detto, le aziende esportatrici devono essere aiutate a ripartire, mentre quanti possono continuare con il telelavoro, potranno riprendere più tardi. “ Il vero problema però - precisa l’ex ministro - saranno i servizi commerciali, come bar e ristoranti, che richiedono un contatto personale e per i quali si dovrà aspettare ”.

La situazione italiana

Secondo Padoan, non si può perdere tempo e occorre avere bene in mente gli obiettivi e poi discutere dei mezzi più idonei a perseguirli, in Italia come in Europa. Intanto l’esecutivo del nostro Paese sta studiando le garanzie che lo Stato darà per sbloccare i prestiti delle banche. Il tema centrale è quello delle garanzie. Per l’ex ministro del Tesoro, sarà importante averle “ al 100%. Se sono al 90%, le banche devono aprire delle attività istruttorie prima di erogare un prestito, e questo costituisce un intoppo che in questa fase non ci possiamo permettere ”.

Padoan spiega che avere le garanzie al 100% potrebbe facilitare la ripresa della circolazione di denaro “ e quindi ne serviranno meno - precisa in un’intervista alla Stampa -, perché ci saranno più imprese che riprenderanno a lavorare ”. Al contrario, avere delle procedure di istruttoria, anche se ridotte, potrebbe essere un problema, come evidenziato dall’economista.

Poi Padoan elenca i passi da seguire per uscire da questa emergenza. In primo luogo vanno tutelate famiglie e imprese, “ per le quali il governo ha già fatto molto ”. In secondo luogo, c’è l’aspetto della liquidità e solo in seguito “ si affronterà l’uscita verso una nuova normalità ”, una fase in cui Italia ed Europa dovranno agire insieme.

L’Europa