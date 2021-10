Attenzione allo Spid: cosa fare col bollo auto

È necessario avere lo Spid per pagare il bollo auto? Dal primo ottobre 2021 è possibile accedere ai servizi della pubblica amministrazione grazie a tre possibili chiavi di accesso online: lo Spid (Sistema per l'identità digitale), la Cie (Carta d'identità elettronica) e la Cns (Carta nazionale dei servizi). Si è realizzata la stretta del governo per rendere obbligatoria l'identità digitale.

Qualcuno, dunque, si è chiesto cosa comportassero le novità e modifiche introdotte dall'esecutivo e se fosse obbligatorio o meno possedere lo Spid per pagare il bollo. La risposta è sì ma solo in un caso. La domanda nasce perché tutte le singole credenziali consegnate autonomamente da ogni Pubblica amministrazione sono state dismesse e tutti i siti della Pa devono essere accessibili tramite delle credenziali utilizzabili per qualsiasi altro ente. Al momento, il cambio riguarda esclusivamente i privati e non ancora aziende, imprese e professionisti, i quali continuano ad usufruire delle loro chiavi di accesso. La situazione cambierà anche per quest'ultimi ma all'orizzonte non è ancora possibile intravedere una data ufficiale.

Per pagare il bollo auto è quindi necessario possedere una delle tre chiavi di accesso ma solo in un caso ossia quando il contribuente ha intenzione di pagare online attraverso il portale Aci. Come spiega investireoggi.it, essendo anche quest'ultimo un ente pubblico, è necessario accedere sempre attraverso Spid, Cie o Cns.

Nessun cambiamento invece per quanto riguarda la possibilità di pagare il bollo auto non online. I cittadini possono ancora fare a meno di possedere l'identità digitale se preferiscono recarsi nelle tabaccherie, in banca, all'Atm Bancomat, alle ricevitorie Sisal o presso gli uffici postali. Dunque, in conclusione, lo Spid non è obbligatorio o necessario per pagare il bollo auto a meno che non si abbia l'intenzione di farlo online in prima persona tramite il sito dell'Aci.