Patente e carta d’identità: ecco le date di scadenza e proroghe

Patente e carta d'identità a "braccetto": ci sono alcune date che non vanno dimenticate soprattutto quando si parla di documenti scaduti la cui proroga è già stata effettuata. Come comportarsi in questi casi?

Cosa succede con la patente

Per questo motivo è stato compilato un calendario ad hoc dove non sarà possibile sbagliarsi: per le patenti di guida italiane scadute tra il 31 gennaio 2020 e il 31 maggio 2021, il tempo per rinnovarle è stato esteso al 31 marzo 2022 (quindi 90 giorni dopo il 31 dicembre 2021, attualmente il termone di scadenza dell'emergenza sanitaria Covid-19); Invece, le patenti scadute tra il 1° giugno 2021 e il 30 giugno 2021, saranno valide soltanto per 10 mesi, entro i quali va rifatto l'iter per il rinnovo; infine, per quelle che scadono nel periodo compreso tra l'1 luglio ed il 31 dicembre, come nel primo caso, per il rinnovo ci sarà tempo fino al 31 marzo 2022.

Se invece ci troviamo a viaggiare in auto nei Paesi membri dell'Ue, le patenti di guida italiane scadute tra il 1° febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 saranno valide per 13 mesi dopo la loro naturale scadenza; tra il 1° giugno e il 31 agosto 2020, valide fino al 1° luglio 2021 (quindi già scadute); quelle scadute, invece, tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021 saranno valide per 10 mesi dalla data di scadenza. Come riporta Il Messaggero, è bene ricordare una cosa: la patente di guida già scaduta ma comunque valida per la guida grazie alle proroghe della pandemia, non sarà comunque valida come documento di riconoscimento.

Chi deve conseguire la patente

Chi dovrà, invece, sostenere l'esame di teoria per la patente dovrà fare attenzione a quando ha presentato domanda: se è datata 2020, potrà svolgere la prova entro il 31 dicembre 2020; chi l'ha presentata o la presenterà nel corso del 2021, avrà tempo un anno per svolgere la prova teorica. Altro discorso per i fogli rosa, la cui proroga sarà datata 31 marzo 2022 per quelli scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 a meno che non siano già stati rinnovati.

Oggi è l'ultimo giorno in cui è valida la carta d'identità che era scaduta ed è stata prorogata. Tutte le carte di identità scadute dopo il 31 gennaio 2020, infatti, sono rimaste valide fino al 30 settembre 2021.

Cosa succede con la carta d'identità

Il 30 settembre è l'ultimo giorno in cui la carta d'identità sarà ancora valida nonostante quelle già scadute e prorogate il 30 aprile scorso. Il tempo che intercorre tra la nuova richiesta e l'effettiva consegna della Carta d’Identità Elettronica, la ricevuta che sarà stata rilasciata nel momento della richiesta è valida a tutti gli effetti come un documento di riconoscimento sul territorio nazionale: la ricevuta sarà valida per partecipare a concorsi, viaggi, gare pubbliche e tutti quei casi in cui sarà richiesta.