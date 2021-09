Controllate l'assegno: per chi cambia la pensione di ottobre

Ogni tanto c'è anche una buona notizia sul fronte pensioni: nel mese di ottobre saranno in aumento per alcune categorie di pensionati.

A chi tocca l'aumento

La comunicazione è arrivata direttamente dall'Inps sull'arrivo di un nuovo cedolino sui soldi che saranno erogati nel prossimo mese di ottobre. È una svolta tanto attesa ma non è ancora niente di fronte alla riforma delle pensioni a cui sta lavorando il governo e che sarà operativa dal 1° gennaio 2022. Intanto pensiamo alla stretta attualità: a beneficiare di un aumento sull'importo pensionistico saranno i contribuenti che avranno compilato il 730 e rientrano in quei requisiti di reddito che potranno beneficiare dell'aumento " sotto forma di rimborso a credito ". Per quanto riguarda il ritiro della pensione, bisognerà continuare a rispettare il calendario pandemico, aspettando il proprio turno prima di recarsi all'apposito sportello.

Inoltre l'Inps ha ricordato l'accredito dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF): i beneficiari saranno, quindi, coloro i quali hanno i figli a carico. Gli importi varieranno da un minimo di 37,50 euro ad un massimo di 55 euro in base al numero di figli. Si potranno accumulare importi anche superiori a 200 euro per le famiglie più numerose. Il tutto si andrà ad aggiungere all'eventuale assegno previdenziale.

