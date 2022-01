Pensione: come averla senza Green pass

C'è tempo fino al 31 gennaio per poterla ritirare presso gli sportelli degli uffici postali, poi non sarà più possibile farlo se non si è in possesso del green pass. Da domani, 25 gennaio, inizieranno le fasi di accreditamento delle pensioni per il mese di febbraio ma con delle novità davvero importanti.

Secondo quanto stabilito dal nuovo Dpcm che regola l’ingresso in attività commerciali e di servizi, dal 1° febbraio sarà necessario il green pass anche per svolgere attività di sportello tra cui quello del ritiro contanti. Per coloro i quali non ne siano in possesso, dunque, dopo fine mese non sarà più possibile effettuare queste operazione e già ora è già vigente l'obbligo de esibire la certificazione per tutti gli altri servizi postali.

La misura non riguarderà, logicamente, coloro i quali abbiano deciso di procedere con l'accredito della propria pensione sul libretto di risparmio, bancoposta o postepay evolution, che prevedibilmente inizieranno a vedere i propri soldi già a partire da domani 25 gennaio.

Restano per tutti, invece, le regole comportamentali Covid-19: mascherina protettiva; entrata scaglionata; distanziamento di almeno un metro sia all'interno degli uffici che in caso si attesa all'esterno.

Per evitare gli assembramenti che si sono sempre verificati in questi giorni nel periodo prepandemico, anche per i mesi di febbraio e marzo si è proceduto al pagamento anticipato delle pensioni grazie alla nuova ordinanza n. 849 del 21 gennaio 2022 : “ Allo scopo di consentire a Poste la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili (…) di competenza del mese di febbraio 2022, è anticipato dal 26 gennaio 2022 al 1° febbraio 2022 e di competenza del mese di marzo 2022 è anticipato dal 23 febbraio 2022 al 1° marzo 2022 ”.

Si procederà con la solita suddivisione per turnazioni anti-assembramento; si partirà con le lettere A e B nella giornata del 25 per poi proseguire:

il giorno successivo con le lettere C e D

il 27 gennaio con le lettere dalla E alla K

sabato 298 gennaio (mattina) lettere dalla L alla O

lunedì' 31 gennaio potranno essere ritirate le pensioni dalla S alla Z

Le persone di età superiore i 75 anni, nel caso in cui non abbiano già provveduto a delegare altri soggetti al ritiro della pensione, lo potranno o potranno decidere di ricevere le somme in denaro della propria pensione presso il domicilio delegando al ritiro, però, i carabinieri.