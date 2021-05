Avete 10mila euro sul conto? Che cosa può succedere

L'Istat attraverso un comunicato del 17 maggio ha evidenziato un aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, pari allo 0,4% su base mensile e dell'1,1% su base annua.

L'accelerazione si deve principalmente ai prezzi dei beni energetici, in parte ma non totalmente compensata dall'inversione di tendenza dei beni alimentari. Se a prima vista questi dati potrebbero non dirci nulla, sono importanti per capire che più aumenta il prezzo delle cose meno importanza ha il nostro portafoglio.

Un notevole aumento dell'inflazione che, secondo proiezionidiborsa.it, può costringere chi ha 10mila o più euro sul proprio conto corrente a fare delle scelte. L'inflazione è un nemico di chi ha soldi sul proprio conto corrente. Se i prezzi aumentano, tutto ciò che è stato messo da parte come sicurezza in caso di imprevisti diminuisce il proprio valore e di conseguenza ciò che ieri poteva apparire come tanto, oggi è può diventare poco. Non si può far caso a ciò nell'immediato ma nel giro di pochi anni, se la tendenza rimarrà la medesima, tutto sarà più chiaro.

Proprio per questo, chi ha da parte del denaro, deve prendere velocemente delle decisioni. Si tratta di una grande opportunità se si decidesse di agire come i fondi di investimento. Questo anche perché, oggi, tra pagamento del bollo, commissioni e inflazione diventa complicato decidere di mantenere sul proprio conto corrente dei soldi.

Cosa si può fare

Sono diverse le strategie che possono essere realizzate: investire su beni immobili o mobili. Una possibilità è di destinare parte del proprio denaro in buoni poliennali del Tesoro ossia i Btp oppure acquistare buoni fruttiferi postali, i Bfp.

Un'ottima scelta è anche affidarsi ai servizi di acquisto oro in quanto con l'inflazione è destinato ad avvalorarsi in quanto bene rifugio. L'oro d'altronde è da sempre una protezione contro qualsiasi tipo di rischio economico: deflazione, inflazione ma anche incertezza finanziaria e rischi geopolitici.

Ovviamente se non si è esperti del settore non ci si può improvvisare come tali altrimenti le conseguenze possono essere molto dolorose, la cosa migliore è farsi consigliare da una persona qualificata e capire in base al proprio budget e alle proprie esigenze qual è la scelta migliore da compiere.