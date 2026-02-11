Philip Morris Italia investe sui talenti

Un investimento sul futuro che, secondo Philip Morris, potrebbe essere spiegato come puntare su: persone, competenze e occupazione qualificata. Questo perchè, come sottolinea Pasquale Frega, presidente e ad di Philip Morris Italia (in foto), "le persone sono il vero motore della trasformazione dell'azienda e della competitività. Per questo, pur in un contesto globale complesso, continuiamo a investire nel Paese e nel capitale umano".

L'impegno di Philip Morris non è fatto solo da parole, e così la società ha annunciato l'avvio di una nuova Sales Academy che porterà all'ingresso in azienda di 200 persone per un percorso di formazione e sviluppo di due anni.

L'obiettivo ultimo è chiaro: attrarre talenti oggi per costruire i professionisti del business del futuro. Le nuove risorse saranno inserite nel ruolo di Business Builder e coinvolte nelle attività della filiera commerciale dell'azienda, a supporto del processo di trasformazione del business verso i prodotti senza fumo. L'accademia è progettata per sviluppare competenze professionali, commerciali e relazionali ad alto valore aggiunto, accompagnando le nuove risorse in un percorso strutturato di crescita e specializzazione. Il programma formativo prevede moduli dedicati alla comprensione delle priorità di business, corsi operativi sull'utilizzo dei principali sistemi e tool aziendali, lo sviluppo di competenze funzionali e relazionali, oltre a un focus sulla capacità di comunicare in modo chiaro, fattuale ed efficace.

L'iniziativa si inserisce in un contesto occupazionale che vede Philip Morris Italia contare già oltre 3.200 dipendenti nelle due affiliate italiane e una filiera integrata del Made in Italy che coinvolge più di 44.000 persone a livello nazionale.

Per Leandro Maggi, Direttore People & Culture di Philip Morris Italia, "La formazione rappresenta un pilastro centrale della nostra strategia: con la Sales Academy offriamo un percorso di apprendimento

strutturato, in linea con l'evoluzione del mercato e con le esigenze di sviluppo delle persone. La trasformazione di Philip Morris passa infatti anche dalla capacità di sviluppare competenze nuove e sempre più specialistiche.