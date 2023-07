Poste riscopre il valore dei pacchi: ricavi e profitti oltre le stime. Del Fante prepara il nuovo piano

Poste vola in Borsa ai massimi dell'anno dopo aver alzato il velo sui conti del secondo trimestre che mettono in luce una crescita a doppia cifra dell'utile e un buon andamento nella maggior parte dei settori in cui opera, compreso lo storico comparto dei pacchi da anni fanalino di coda delle performance, ma oggi in ripresa anche grazie a un incremento delle tariffe. Alla luce di questi risultati l'ad Matteo Del Fante annuncia un nuovo importante focus sulla logistica e un piano industriale in arrivo in autunno: la fase due del piano Delivery 2022.

Il titolo Poste ha messo a segno un rialzo dell'1% a 10,34 euro dopo la diffusione di conti superiori alle previsioni che hanno registrato ricavi a 3 miliardi (+8,5%), Ebit a 799 milioni (+9,9%) e un utile a 601 milioni (+22%). Guardando al semestre, l'utile si è attestato a 1,1 miliardi (+16%) e i ricavi sono saliti a 6,1 miliardi (+8,3%).

In particolare, il fatturato da corrispondenza, pacchi e distribuzione del secondo trimestre è salito del 10,9%, su base annua, a 1 miliardo (1,9 miliardi nel semestre, +5%) grazie all'evoluzione positiva dei volumi del comparto b2c e alle azioni di repricing della corrispondenza che hanno compensato il calo dei volumi. Spicca anche la performance del settore pagamenti e mobile che, con ricavi in aumento del 49% nel secondo trimestre, "continua - rileva Del Fante - il suo percorso di notevole crescita dei ricavi, grazie ai risultati positivi in tutte le linee di business e al consolidamento di Lis, divenendo in tal modo la business unit con il più alto contributo alla crescita della top line di gruppo".

Da registrare qualche difficoltà nel settore assicurativo dove pesa il confronto con il "livello particolarmente elevato" (per fattori non ricorrenti) del secondo trimestre 2022: i ricavi arretrano del 3% nel semestre e del 10,5% nel secondo trimestre, ma per andamento e attese, assicura il top manager , va meglio del mercato.

C'è una grande fiducia sulla visibilità della nostra guidance per il 2023 ha detto poi l'ad, sottolineando come il risultato operativo di gruppo sia aumentato dell'11% a 1,6 miliardi segnando un nuovo record nella prima metà dell'anno, a riprova della solidità della performance in tutti i settori di business.

Archiviati i numeri di metà anno, Del Fante disegna la roadmap dei prossimi mesi: Stiamo lavorando al nostro nuovo piano strategico, che presenteremo nei prossimi mesi, in modo da disporre di tutti i driver di crescita per gli anni a venire. Ci sarà un focus sulla ristrutturazione del nostro business logistico e sul rinnovamento del nostro modello di servizio, mettendo al centro il cliente. Tra le ultime novità del percorso di diversificazione l'offerta energia che ha raggiunto quota 300mila contratti con ricavi (26 milioni nel secondo trimestre) che già coprono i costi di startup. Intanto, si guarda anche alla partita del rinnovo del contratto: "Abbiamo iniziato le discussioni con i sindacati, è una fase preliminare, il clima è costruttivo" ha concluso l'ad.