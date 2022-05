I prezzi degli aerei alle stelle: ecco tutti i rincari

Il caro prezzi arriva anche per gli aerei. A lanciare l'allarme è il Codacons, che riporta i recenti dati rielaborati dall'Istat. La crisi sta colpendo sistematicamente ogni settore, e quest'estate gli italiani dovranno fronteggiare anche i pesanti rincari del comparto aereo.

Vi è infatti un aumento generalizzato delle tariffe che interessa la maggior parte delle compagnie, e che è dovuto all'impennata dei prezzi per i carburanti e per l'energia. Senza mezzi termini, Codacons parla di prezzi dei biglietti schizzati alle stelle.

Un'affermazione comprensibile, dato che se andiamo a vedere le tariffe dei voli europei in quest'ultimo mese, possiamo rilevare aumenti anche del 91% rispetto alla scorso anno. Per la precisione, i voli intercontinentali hanno registrato un aumento del 35,7%, mentre quelli nazionali del 15,2%. Chi vorrà viaggiare quest'estate, insomma, dovrà scordarsi il low cost.

A dare il maggior colpo ai prezzi, è stata l'impennata del costo del kerosene, ma non solo. Secondo Leonard Berberi, intervenuto su Sette del Corriere della Sera, le tariffe sono dovute anche al minor numero di collegamenti ed alla riduzione delle offerte mentre la domanda, invece, è aumentata. Secondo alcuni calcoli effettuati da Codacons su simulazioni, prendendo in esame il periodo 10-12 giugno, per andare a Parigi partendo da Roma serviranno circa 355 euro, mentre un Milano Malpensa – Lisbona arriverà a costare 364 euro. Un'andata e ritorno Roma - Milano si aggira invece intorno ai 128 euro.

Non saranno però solo gli aerei a subire rincari. La situazione non migliora quando si va ad analizzare il trasporto marittimo. Anche qui Codacons ha rilevato pesanti aumenti delle tariffe di navi e traghetti, aumentate del 19,4% rispetto al 2021. A scendere, invece, è il costo dei biglietti ferroviari, calati del 9,9%.