Renon lascerà dopo l'assemblea di Benetton. Intesa sull'uscita

Massimo Renon, ad di Benetton Group, a seguito di un accordo raggiunto con la società lascerà consensualmente l'azienda alla fine del suo mandato che coincide con l'approvazione del bilancio 2023 nell'assemblea del prossimo 18 giugno. «Desidero ringraziare l'azienda e tutti i miei collaboratori per il prezioso supporto ricevuto e per il sostegno dimostratomi per tutta la durata del mio mandato», ha dichiarato Renon. Come preannunciato, il prossimo Ceo sarà Claudio Sforza che, assumendo l'incarico a valle dell'assemblea del 18 giugno, lavorerà al piano di riorganizzazione e rilancio che vede già impegnato il gruppo Benetton. L'uscita di Renon è stata resa inevitabile dall'intervista di Luciano Benetton, anche lui prossimo a lasciare la presidenza dell'azienda, nella quale accusava il manager di aver determinato «un buco di 100 milioni». In realtà, Benetton Group ha chiuso il 2023 con una perdita di 230 milioni anche a causa di svalutazioni per 150 milioni e l'azionista unico Edizione (per il tramite di Benetton Srl) ha già annunciato l'iniezione di nuova finanza per 150 milioni di euro (260 milioni complessivi nei prossimi anni). Alla guida della società è stato chiamato Claudio Sforza, manager di lungo corso con una grande esperienza nelle telecomunicazioni.

La presidenza sarà affidata a Christian Coco, direttore investimenti di Edizione del 2015, mentre Benetton Srl avrà un solo amministratore unico nella persona di Sandro Saccardi, responsabile finanza di Edizione. Poi, bisognerà lavorare per fronteggiare la concorrenza si Zara e H&M.