"Scrocchi" Netflix? Ecco come regolarizzare il tuo account

Netflix ha annunciato che inizierà una procedura di trasferimento dei profili dei propri utenti che condividono i rispettivi account. Dal 2023, anche se la data esatta non è stata dichiarata, sarà necessario pagare un extra (indicativamente vicino ai 3 euro) per ogni utente che vive al di fuori del nucleo famigliare del proprietario dell’account condiviso.

Le ragioni commerciali della stretta attuata da Netflix sono evidenti, considerando che l’azienda di intrattenimento ha per lungo tempo perso clienti, salvo poi invertire la rotta nel terzo trimestre del 2022, riguadagnandone 2,41 milioni.

Per continuare la rimonta Netflix ha introdotto una funzione con cui renderà facile agli utenti il trasferimento dei rispettivi profili in un nuovo account. Saranno proprio questi nuovi profili, che saranno imprescindibili a partire dal 2023, a impedire la condivisione dell’account con persone che non vivono nella stessa casa.

Il trasferimento del profilo conserverà la cronologia delle visioni, le liste, i giochi salvati e tutte le impostazioni e i suggerimenti personalizzati, così chiunque accede al profilo di un altro utente, potrà migrare tutte le informazioni in un nuovo account.

Come trasferire il profilo

Si può evitare che Netflix ci incaselli nella schiera degli utenti che condividono il proprio profilo creando un nuovo account.

Per farlo occorre utilizzare un browser (quindi sia da pc sia da dispositivo mobile) e accedere al proprio account, selezionare la voce “Trasferisci profilo” e una procedura guidata permetterà di indicare i dati di accesso al nuovo account, ossia quello nel quale l’utente vorrà trasferire i dati che – specifica Netflix – verranno migrati senza necessità di intervento umano e a titolo completamente gratuito.

Finita la migrazione il proprietario dell’account verrà avvertito via email ma, per un periodo limitato di tempo (la cui durata non è ancora stata specificata) gli stessi dati saranno disponibili anche sull’account dal quale sono stati prelevati.

I dati di pagamento non vengono trasferiti da un account all’altro, così come non vengono spostati i profili Kids e quelli protetti da Pin.

Disattivare il trasferimento del profilo

Il trasferimento del profilo è attivato su ogni account in modo predefinito, si può comunque disattivarlo accedendo al proprio account, selezionando la pagina Account / Impostazioni e selezionando la voce “Disattiva i trasferimenti di profilo”.

Nel caso in cui si volesse riattivare la funzionalità di trasferimento sarà invece necessario seguire questi passi:

Accedere al proprio account

Selezionare la pagina Account e quindi la voce Impostazioni

Selezionare “Attiva i trasferimenti di profilo” e poi “Consenti”

Netflix invierà un’email di conferma mediante la quale attivare immediatamente la funzione che sarà comunque riattivata, in assenza di un intervento dell'utente, automaticamente cinque giorni dopo la ricezione dell’email.