Sfida araba nei cieli per il business cargo

L'Arabia Saudita continua il suo piano di investimenti per sviluppare la sua economia al di là dei profitti del petrolio, concentrandosi anche su settori alternativi come turismo, aviazione e logistica. Attraverso il fondo Pif (Public Investment Fund), infatti, Riyadh sarebbe in trattative con Boeing e Airbus per ottenere gli aerei modello 777 e A350 con i quali vorrebbe realizzare una nuova società cargo che dovrebbe andare a supporto della compagnia di bandiera saudita, Saudia, e alla neonata Riyadh Air. Le trattative, rivela l'agenzia Bloomberg, sarebbero ancora alle battute iniziali e ci potrebbero anche essere degli improvvisi passi indietro. Resta tuttavia il fatto che l'interesse nasce da una crescente domanda nel Regno guidato dal principe ereditario Mohamed bin Salman (nella foto) di trasporti cargo di qualità. Un mercato, quest'ultimo, altamente competitivo con elevate aspettative di servizio ai consumatori, in quanto la nazione si posiziona come leader regionale nel settore.

Il disegno, inoltre, sarebbe quello di sfidare nel regno dei cieli le compagnie aeree Emirates (degli Emirati Arabi) e Qatar Airways.

Il regno saudita, del resto, mira a sfruttare al massimo la sua posizione strategica di crocevia tra Europa, Asia e Africa in un contesto in cui la domanda gobale di merci per via aerea continua a crescere (le tensioni geopolitiche, peraltro, hanno reso più costoso e complicato trasportare le merci via mare). Secondo quanto ha rilevato l'International Air Transport Association, le spedizioni di merci per via aerea hanno registrato un aumento del 14% a giugno rispetto all'anno precedente, segnando il settimo mese consecutivo di crescita a due cifre.

L'Arabia Saudita, che di certo non è insensibile alle nuove opportunità degli affari, intende fare le cose in grande e per il futuro registra tra le sue ambizione la creazione di una nuova società di leasing di aeromobili, un servizio di elicotteri e investimenti nell'unità di ingegneria di Saudia. Inoltre, il Regno prevede di sviluppare uno dei più grandi aeroporti del mondo a Riyadh.