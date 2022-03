Si allarga il bonus bollette: a chi spetta lo sconto

Il bonus bollette consiste in uno sconto applicato direttamente sulle utenze di gas, luce e acqua per le famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico. Finora, il valore Isee per poter usufruire di questo sconto è pari a 8.265 euro. Il decreto Energia però ha cambiato le carte in tavola, alzando la soglia Isee che consente l’accesso all’agevolazione a 12.000 euro. La novità entra in vigore dal 1° aprile fino al 31 dicembre 2022. In termini pratici, la platea di beneficiari del bonus bollette si allarga comprendendo altre 5,2 milioni di persone. Lo sconto sulle bollette spetta, inoltre, alle famiglie numerose (cioè con almeno quattro figli a carico) e Isee fino a 20.000 euro, e ai titolari di reddito e pensione di cittadinanza. Inoltre, la fornitura deve essere intestata a un membro del nucleo familiare Isee e la tariffa deve essere per usi domestici. Si ha diritto al bonus anche se si vive in condominio. Per chi vive in affitto va fatto un discorso a parte: non si può avere accesso allo sconto se le bollette sono intestate al proprietario dell’immobile. Ogni famiglia ha diritto a un solo bonus per tipo (gas, luce e acqua). Ma come si richiede il bonus? Come spiega Money.it, già da gennaio 2021 lo sconto viene automaticamente applicato in bolletta, quindi non c’è una vera e propria procedura da seguire per richiedere il bonus. Tuttavia, è fondamentale presentare annualmente la Dsu (Dichiarazione Sostitutiva Unica): è il documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali dei membri del nucleo familiare ed è fondamentale per la predisposizione del modello Isee.

Continua a leggere su Money.it