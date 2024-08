Space X, paperoni alla scoperta dei poli

Ascolta ora 00:00 00:00

Space X è pronta a dare vita alla prima missione spaziale intorno ai poli terrestri con equipaggio umano. Saranno quattro i passeggeri che entro fine anno prenderanno parte alla missione, della durata di 3-5 giorni, che sorvolerà i due poli della Terra e permetterà di osservare le regioni polari della Terra a un'altitudine di 425-450 chilometri.

SpaceX, azienda aerospaziale fondata da Elon Musk e valutata oltre 200 miliardi di dollari, ha reso noto che la navicella Crew Dragon Fram2 sarà comandata da Chun Wang, un imprenditore e avventuriero di Malta che intende utilizzare la missione per evidenziare «lo spirito di esplorazione dell'equipaggio, generare un senso di meraviglia e curiosità nel pubblico in generale ed evidenziare come la tecnologia possa contribuire a spingere i confini dell'esplorazione della Terra». Ad affiancare Wang nella missione c'è un equipaggio internazionale composto dal norvegese Jannicke Mikkelsen, comandante del veicolo, l'australiano Eric Philips, pilota del veicolo, e la tedesca Rabea Rogge. I quattro hanno ricevuto un addestramento da astronauta e per tutti loro si tratterà del primo volo spaziale.

Rimane top secret il prezzo dei biglietti pagati dall'equipaggio che si è impegnato a collaborare con SpaceX per condurre una serie di ricerche volte a comprendere meglio gli effetti del volo spaziale sul corpo umano (prevista anche la realizzazione della prima radiografia del corpo umano nello spazio).

Fram2 sarà la sesta missione spaziale privata della navetta Dragon, che verrà lanciata dalla Florida con un razzo Falcon 9.