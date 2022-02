I 10 segreti per risparmiare davvero sulla spesa

A volte, o più facilmente spesso, quando si va a fare la spesa non rispettiamo soltanto la lista che ci eravamo prefissati a casa ma tendiamo a mettere dentro al carrello prodotti in più invogliati dagli scaffali pieni, dal packaging, dalla novità o da qualche idea estemporanea. Ebbene, tutte queste motivazioni e tante altre faranno inevitabilmente lievitare la cifra dello scontrino in cassa. Come fare, quindi, per evitare di acquistare cose inutili e risparmiare? Esistono sono alcuni accorgimenti che è bene tenere a mente per non spendere più del dovuto.

Fare la spesa a stomaco pieno

Secondo le indicazioni stilate da IlGusto, infatti, esiste un decalogo di consigli per fare acquisti "consapevoli": cibo utile alla nostra alimentazione, rispetto le abitudini, senza andare troppo oltre fuori dal seminato. Ma non solo. Al primo posto tra i consigli c'è quella di andare al supermercato dopo aver mangiato, colazione, pranzo o spuntino che sia. Infatti, molti studi dimostrano come la fame porti ad acquistare in maniera compulsiva più prodotti del dovuto esagerando soprattutto con il "cibo spazzatura", snack e prodotti che possano danneggiare la salute.

Aiutarsi con la lista

Come accennato all'inizio, diventa fondamentale stilare una lista di cose da comprare di cui effettivamente abbiamo bisogno che mancano in casa. Ecco perchè andrebbero scritte le cose principali in modo tale da concentrarsi acquistando il necessario, non il superfluo. Con i modermi mezzi tecnologici, si può scrivere la lista della spesa sul caro vecchio foglietto di carta oppure su apposite app o sulle note del proprio cellulare.

Il "segreto" del carrello

Una curiosità che incide tanto sulla spesa finale suggerita dagli esperti che conducono studi del settore è rappresentata dalla grandezza del carrello che si sceglie all'ingresso: più grande sarà, maggiore sarà la possibilità di acquistare prodotti inutili. Viceversa, se è più piccolo, si tenderà a mettere dentro soltanto i prodotti davvero necessari evitando di andare oltre. Quindi, il classico carrello con le ruote può essere più rischioso di prendere la cesta che si tiene in mano di dimensioni notevolmente ridotte.

Cosa cambia con la prospettiva

Il quarto consiglio per risparmiare riguarda la prospettiva, proprio così: bisognerebbe osservare gli scaffali in alto e in basso cercando di non limitarsi a quelli che arrivano alla nostra altezza occhi dove, in maniera strategica, vengono posizionati i prodotti più costosi che vengono visti prima degli altri. Cambiando routine, quindi, si possono trovare gli stessi prodotti ma a prezzi inferiori con un discreto risparmio sul conto finale.

Evitare la spesa veloce

Un altro suggerimento posizionato al quinto posto di questa speciale classifica riguarda la fretta, da sempre cattiva consigliera: più si cerca di andare veloci, più si spende. Ecco perché non bisognerebbe correre quando ci si trova al supermercato, per evitare di prendere più cose di quelle effettivamente necessarie. E spesso, magari, si entra con l'idea di acquistare soltanto un paio di cose e si esce con il carrello pieno e il portafogli più vuoto.

Occhio alle offerte

Spesso ci si affida a quello indicato dai volantini ma, se non si compra in maniera oculata, anche le cosiddette "offerte" possono essere un boomerang costoso che ci si ritorce contro quando andiamo in cassa: se si comprano troppi prodotti in promozione, è chiaro che i costi lievitano e si annulla il beneficio dello sconto.

Acquistare al chilo

Un altro suggerimento, specialmente per quanto riguarda l'acquisto di frutta e verdura, è quello di recarsi direttamente nei mercati rionali invece di prendere i prodotti al supermercato. Il motivo è presto detto: c'è maggiore capacità di scelta e i prezzi sono generalmente più bassi rispetto a quelli praticati nelle frutterie e nei supermarket. In questi ultimi, sarebbe bene preferire i prodotti sfusi, a chilo, e non quelli confezionati. Gli imballaggi possono incidere sul prezzo finale anche del 30% oltre al rifiuto che non fa bene al nostro pianeta.

Cosa evitare quando si è in fila

L'ottavo suggerimento per risparmiare, può far sorridere, ma è evitare di distrarsi quando si aspetta il proprio turno in fila per giungere alla cassa: spesso e volentieri, infatti, ci si guarda attorno acquistando un po' di tutto, dalle gomme da masticare alle barrette per tutti i gusti oltre a cose inutili per la casa. Il nono suggerimento è quello di "soppesare" le scelte: presi dalla foga di acquistare e sperimentare nuove marche, si può portare a eccedere negli acquisti. Gli esperti del rispamio consigliano di prendere in mano l'oggetto che si intende acquistare e capire davvero se si tratta di un istinto del momento o meno.

Infine, al decimo posto ma non per importanza, c'è l'influenza della musica all'interno degli ipermercati: alcuni studi hanno dimostrato che un determinato tipo di sottofondo possa influenzare le scelte portando i consumatori ad acquistare più del dovuto. Portando con sè la propria musica con le cuffiette auricolari, invece, si potrebbe evitare questo "giochetto". Non ci credete? Provare per credere.