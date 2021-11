Spid diventa a pagamento: ecco quanto costa da novembre

Da novembre bisognerà pagare anche per accedere alle proprie aree riservate di account come quello delle Poste tramite lo Spid, Sistema Pubblico di identità Digitale. E la cifra non è mica bassa, sarà necessario versare 12 euro.

Perché serve lo Spid

Per essere sicuri dell'identità, il sistema più valido e sicuro è Spid: si tratta di un'unica credenziale (username e password) che " rappresenta l’identità digitale e personale di ogni cittadino, con cui è riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione per utilizzare in maniera personalizzata e sicura i servizi digitali ", si legge sul sito Internet dedicato. Adesso, però, bisognerà versare questa tassa per poter usufruire del servizio come ha fatto sapere Poste Italiale che, da novembre, applicherà il costo. Come riporta il Corriere, però, ci saranno altre modalità gratutite per il riconoscimento da remoto tramite altri provider il cui elenco è contenuto sul sito del governo.

Come funziona

Per attivarlo bisogna aver compiuto 18 anni, avere a portata di mano un documento di riconoscimento italiano, la tessera sanitaria o il codice fiscale, un indirizzo email e un numero di cellulare. A quel punto si può accedere al sito di uno dei gestori di identità digitale (Identity Provider) riconosciuti e vigilati da AgID e, l'ultimo passo, è quello di procedere di all'attivazione registrandosi ed effettuando il riconoscimento della persona per abbinare quell'individuo a quell'identità digitale senza alcun margine di errore. L'account ID con le Poste, ad esempio, può anche essere attivato a distanza con la CIE (Carta di identità elettronica), Cns (Carta nazionale dei servizi), tramite firma digitale oppure il lettore Bancoposta e carta Postamat. Ulteriori opzione l'sms su cellulare certificato associato a Bancoposta o a Postepay. Il metodo più utilizzato finora, però, è stata l'identificazione diretta all'ufficio postale che, adesso, costerà come detto 12 euro smettendo di essere un servizio gratuto.

Poste Italiane in vetta

Dopo gli ultimi aggiornamento del 24 ottobre, in Italia risultano attive quasi 26 milioni di identità digitali: al primo posto tra i fornitori più utilizzati c'è quello di Poste Italiane con 17,1 milioni di Spid attivi (l'anno scorso erano 5,3 milioni) e una quota di mercato dell’80%. Per il ricoscimento personale ci si poteva recare presso uno sportello pubblico ma i costi lievitavano ancora di più: marca da bollo da 16 euro oltre al pagamento dei diritti di segreteria. In questo modo si spende senz'altro di più rispetto a quanto offerto da Poste.

Le lamentele dei consumatori