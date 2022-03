Le 3 cose da fare (subito) per abbattere la bolletta

Il 2022 non è iniziato nel migliore dei modi per i contribuenti italiani, costretti a subire una stangata sulle bollette dell’energia elettrica e del gas. La crisi economica, acuita dal prolungarsi della pandemia e, negli ultimi giorni, dall’esplosione della guerra tra Russia e Ucraina, ha alimentato il rincaro dei prezzi delle materie prime che ha avuto un effetto dirompente sulle imprese e le famiglie. Come si può reagire in maniera concreta per evitare di farsi stritolare dagli aumenti? Ecco tre suggerimenti utili per cercare di risparmiare sulle utenze domestiche, specialmente in questo periodo molto delicato.

La scelta dei gestori dell’energia elettrica e del gas

Dal primo gennaio 2024, sarà obbligatorio aderire al mercato libero di luce e gas, ma sarebbe importante muoversi già da subito tra le tante offerte pubblicizzate negli ultimi tempi. L’unico modo per pagare meno è quello di individuare l’operatore che applica prezzi meno cari. Per fare ciò è indispensabile utilizzare un comparatore di tariffe. Inserendo i dati reali di consumo si potrà verificare quale compagnia è più conveniente. Fondamentale sarebbe trovare un fornitore che offre tariffe con prezzo bloccato (da 12 fino a 36 mesi), per evitare la mannaia dei nuovi aumenti dei prossimi mesi. Anche la promozione cosiddetta Dual Fuel può risultare vantaggiosa. Le società di luce e gas, per incentivare i clienti a sottoscrivere un contratto unico con loro, potrebbero riservare sconti speciali e servizi extra gratuiti.

Bolletta smart e domiciliazione bancaria

La bolletta digitale, conosciuta anche con il termine smart, e l’addebito diretto di luce e gas sul proprio conto corrente sono due opzioni valide per ridurre i costi finali. Nel primo caso, la digitalizzazione permette di risparmiare i costi della stampa delle bollette, che arriverebbero via email, ma anche la domiciliazione bancaria è utile per evitare di pagare sovrapprezzi.

Riduzione dei consumi

Infine, non si sbaglia mai se si è parsimoniosi in casa e si cerca di ridurre quanto più possibile i consumi di luce e gas. I consigli sono quelli classici: utilizzare lampade a risparmio energetico, cambiare, usufruendo anche degli incentivi statali, gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento con prodotti al passo con i tempi e provvedere spesso alla manutenzione dei dispositivi come caldaie e condizionatori, per evitare che con l’usura possano consumare di più.