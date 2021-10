Scoppia la bomba Superbonus: chi resta fuori

La proroga c'è, ma non per tutte le tipologie di abitazione. Nella prossima manovra di bilancio il governo inserirà la proroga, sino al 2023, del Superbonus 110% ma, da quanto trapelato al termine del consiglio dei ministri, l'incentivo potrà essere utilizzato solo per i condomini e Iacp (Istituti autonomi case popolari) escludendo, quindi, gli immobili unifamiliari, ville e villette.

Entriamo nel dettaglio.

Cosa è il Superbonus 110%

Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione che è stata introdotta dal cosiddetto Decreto “Rilancio” del 19 maggio 2020 (D.l. 34/2020) con cui sono state stanziate risorse destinate a rendere più efficienti e più sicure le nostre abitazioni praticamente a costo zero per il cittadino.

Questo incentivo, come scritto in un precedente articolo de IlGiornale.It, non è decollato da subito, soprattutto per la complessa documentazione che era necessario ottenere per potervi accedere; grazie alla Cilas (o Cila Superbonus), introdotta dal Dl Semplificazioni Bis, il procedimento è stato notevolmente snellito. La Cilas, difatti, è un documento con funzioni simili alla Cila tradizionale, ma si applica esclusivamente per il superbonus ed è obbligatoria a partire dal 5 agosto 2021, per tutti gli interventi ammissibili al 110% (sia Ecobonus che Sismabonus) e che non prevedono la demolizione e la ricostruzione dell’edificio.

Pertanto, non è più necessaria la presentazione della certificazione di attestazione della conformità urbanistico-edilizia dell’edificio, documento che rallentava notevolmente le pratiche in quanto sono necessari dei mesi per poterlo ottenere.

Con la ripresa questa misura ha iniziato a trainare la ripresa per il comparto edile, tra i più importanti della nostra economia.

Cosa cambia e le novità

Come scritto sopra, la proroga dell'incentivo al 110% non è piena ma una proroga selettiva, in quanto ne potranno usufruire solo i condomini e gli Istituti autonomi case popolari (o equivalenti).

Pertanto le villette e le altre tipologie di immobili (unifamiliari ed immobili composta da due a quattro unità indipendenti e accatastate in modo distinto) dovranno muoversi qualora volessero accedere agli incentivi in quanto avranno tempo solo fino al 2022; inoltre non è chiaro i termini, considerando che, ad oggi, si può richiedere l'incentivo sino al 30 giugno 2022 e si ha la possibilità di usufruire degli sconti fino al 31 dicembre 2022 al fine di completare gli interventi ma solo nel caso in cui nei primi 6 mesi di lavori siano stati completati almeno il 60% degli interventi previsti.

Infine, tra i vari bonus legati al 110% quelli rivolti a mobili, giardini dovrebbero essere estesi sino al 2020 e dovrebbero essere confermati i crediti di imposta al 50% e 65% mentre non dovrebbe essere inclusa la proroga del bonus al 90% per il rifacimento delle facciate.

Le reazioni al nuovo limite

La notizia dell'esclusione di ville, villette ed immobili unifamiliari ha causato più di qualche malumore nel Movimento 5 Stelle che del superbonus ne ha fatto una delle misure di maggiore importanza del periodo dei due esecutivi Conte.

Questa situazione poterbbe causare dei grattacapi al presidente Draghi verso a cui l'ex premier Giuseppe Conte, indirettamente si è rivolto affermando, sulla questione Superbonus, che " Bisogna fare di più: il Governo ne garantisca la proroga anche agli edifici non condominiali e la renda accessibile negli anni a venire. Stiamo portando avanti questa richiesta con voce ferma, in compagnia di tante famiglie, imprese e associazioni di categoria che reclamano fortemente questa agevolazione. Dobbiamo spingere sulla ripartenza. Dobbiamo correre veloci, facendo investimenti intelligenti, strategici e sostenibili. Serve coraggio"