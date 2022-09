Superbonus, il tempo stringe: quanto rimane per la cessione del credito

Il Superbonus 110% per i lavori edilizi vive un'altra fase travagliata: se è vero che può continuare a sfruttare il bonus chi avrà terminato almeno il 30% dell'opera entro la fine di settembre e che i condomìini possono richiederlo fino alla fine del 2023, il piatto piange. Infatti, i fondi rimasti sono molto scarsi e pari a circa 4 miliardi di euro e pochi spicci, ossia un mese di lavori a partire da adesso.

La situazione attuale

Così facendo, per i prossimi cinque anni le banche sono già impegnate con migliaia di lavori che coprono la cifra prevista per il Superbonus edilizio. Come scrive il Corriere, poi, si sono allungati i tempi per usufruire dell'agevolazione, quasi raddoppiati rispetto al 2020: oggi, infatti, l'incentivo viene erogato dopo circa 134 giorni (più di 4 mesi) contro gli 85 giorni di due anni fa. Di conseguenza, a "piangere" è anche la percentuale dei rimborsi che sono scesi da 110 euro nel 2020 a 98,31 nello scorso mese di giugno. Quel 110%, in pratica, non viene più rispettato.

Qual è la soluzione

Gli esperti spiegano che si potrebbe aprire la via per una quarta cessione del credito che gli Istituti bancari possono erogare soltanto per chi ha una partita Iva e ai clienti professionali. Praticamente la banca offrirebbe quel 110% tramite il pagamento di un F24 e saldarlo alla cifra di 105 euro così da porterci guadagnare tutti. Lo sblocco, però, è lontano dall'avvenire realmente tant'é che Confedilizia è sul piede di guerra. " Senza una nuova circolare dell'Agenzia delle entrate, la norma sulla cessione dei crediti approvata dal Parlamento nell'ambito del decreto Aiuti-bis rischia di restare lettera morta ": lo ha dichiarato il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. " Se è vero, come è vero, che è stata un'interpretazione dell'amministrazione finanziaria sulle responsabilità delle banche a bloccare il meccanismo della cessione dei crediti, è comprensibile che le stesse banche potranno sentirsi al sicuro solo in seguito a una correzione di rotta da parte della stessa Agenzia, in applicazione della modifica legislativa" .