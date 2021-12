Tim, sindacati in pressing sulla rete

Resta alto il pressing su Tim da parte dei sindacati che ieri hanno chiesto un incontro - dopo quello già fissato il 12 gennaio con il direttore generale Pietro Labriola - anche con il presidente del gruppo Salvatore Rossi. Quest'ultimo, dopo l'uscita di Luigi Gubitosi, condivide infatti con Labriola alcune deleghe.

Ma per la prima volta, da quando l'offerta avanzata su Tim dal fondo americano Kkr ha fatto scattare l'allarme sia sul fronte occupazionale sia sul destino della rete in fibra, non tutte le sigle sindacali hanno chiesto l'incontro a Rossi. A scrivere sono state Cgil e Cisl; mentre la Uil non ha controfirmato.

A fine giornata il presidente di Tim ha risposto ai sindacati proponendo un incontro dopo il 9 gennaio, ma coinvolgendo anche lo stesso Labriola. Insomma, nonostante le preoccupazioni dei sindacati sulla mancanza di un amministratore delegato, il vertice di Tim fa fronte comune; peraltro Labriola dovrebbe presto essere nominato ceo.

I sindacati temono uno spezzatino di Tim, con ricadute sul fronte dell'occupazione. Ossia per i 40mila lavoratori del gruppo e per quelli dell'indotto. Per i sindacati il governo Draghi si deve quindi far garante dell'occupazione. Problema questo legato anche al destino della rete.

Ed è per questo che ieri, in una seconda lettera, Cgil, Cisl e Uil hanno fatto richiesta di aggiornamento del tavolo ministeriale, che si era riunito il 2 dicembre scorso, su Rete unica e sul gruppo Tim ai ministri Giancarlo Giorgetti e Vittorio Colao e alla sottosegretaria Anna Ascani. «Alla luce degli ulteriori sviluppi delle vicende in oggetto, e considerate le dichiarazioni del presidente Draghi a riguardo», hanno scritto.

Tim ha intanto chiuso poco mossa in Borsa (-0,07%) a un prezzo di 0,43 euro, contro i 0,505 euro ipotizzati dall'offerta Kkr. Malgrado il suo progetto per il cloud di Stato - presentato con Cdp, Leonardo e Sogei - sia stato selezionato come riferimento per la gara per il Cloud nazionale della Pubblica amministrazione.