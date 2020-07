Il toro del Nasdaq non è finito, anzi, sembra correlato alla pandemia

Gli italiani sbirciano i siti delle aste giudiziarie in attesa che qualcosa si inizi a muovere. Su alcuni siti non troppo ben manutenzionati spicca ancora l’annuncio che le aste riprenderanno il 3 di giugno, ma siamo già a luglio e questo ti fa capire come il sistema sia andato in tilt per una ragione o per l’altra. Ci sarà la crisi in Italia del settore immobiliare ? La pandemia ha diminuito il valore degli immobili a uso ufficio e negozio a scapito dei residenziali ? I piccoli centri avranno un premio rispetto alle megalopoli ? Come impatterà il telelavoro sulle grandi città ? Si svuoteranno ? Mai come in questi giorni il settore immobiliare sta vivendo giorni frenetici per capire la direzione che prenderà tra qualche mese … per il momento i dati dei primi 3 mesi mostrano come le vendite di case siano in calo del 15% e che si cercano abitazioni più grandi da cui lavorare in telelavoro.

Se guardiamo i dati degli USA sembra quasi che ci sia un boom in corso con le domande di mutuo che sono sui massimi

E i prezzi delle case continuamente in aumento come dimostra il grafico che segue

Come abbiamo già scritto in precedenza la situazione economica dipende dalla quantità di soldi che sono stati immessi nell’economia e negli USA con $ 600 dollari /settimana per i senza lavoro la spinta è stata enorme, tanto che in molti si chiedono che cosa succederà a fine luglio quando i $ 600 smetteranno di essere accreditati. In Italia abbiamo solo avuto delle “spintarelle” ed ovviamente l’effetto finale non è stato come quello di altri paesi.

Tutto questo per dire che in tempi moderni questa è la prima volta che il capitalismo globale si trova ad affrontare una pandemia e che è davvero impossibile prevedere il futuro che tanto dobbiamo aspettarci il peggio o il meglio anche dal mercato azionario che nell’ultima settimana ha dimostrato una capacità di recupero impensabile. Quello che vediamo sull’SP500 è quello che dobbiamo chiamare un “triangolo di continuazione” per cui è facile prevedere che il Toro non muore qui. Il Toro è forte e sopravviverà anche alle insidie del generale estate perché siamo a luglio e mai si è visto un periodo talmente florido in Borsa negli ultimi anni in estate, momento in cui di solito le Borse tirano il fiato.

Negli USA i contagi crescono e sembra che ci sia una correlazione tra Nasdaq e contagi: più aumenta il contagio più cambia l’economia e più il Nasdaq con i suoi titoli tecnologici vola.

La scorsa settimana abbiamo visto l’exploit di Netflix e di Shopify due titoli su cui abbiamo investito pesantemente.

E soprattutto abbiamo visto il boom di Facebook: qualcuno è uscito spaventato dal mercato facendo crollare il titolo che nel giro di due giorni ha recuperato perché il mondo intero ha visto questo ritracciamento come una buy opportunity.