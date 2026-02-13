Toto Costruzioni Generali punta su Volvo: in arrivo 52 camion per i cantieri in Italia

Toto Costruzioni Generali (Tcg) rafforza la propria flotta con 52 nuovi camion Volvo Trucks di ultima generazione, per un investimento di circa 9 milioni di euro. I mezzi sono già operativi nei cantieri del gruppo, dalla Sicilia alla Lombardia, a supporto di alcune tra le principali opere infrastrutturali in corso nel Paese.

L'accordo con Volvo Trucks Italia si inserisce in un più ampio piano di rinnovamento della flotta che Tcg ha avviato negli ultimi anni: 120 milioni di euro complessivi in cinque anni per aggiornare i mezzi, migliorare gli standard di sicurezza e ridurre l'impatto ambientale delle attività di cantiere. Un programma che accompagna la crescita del gruppo e il suo impegno su interventi strategici per la viabilità nazionale.

"Investiamo in tecnologia, nelle persone e nei territori - commenta Paolo Toto (in foto), presidente e ad di Tcg - per elevare gli standard di sicurezza, ridurre l'impronta carbonica delle flotte e accrescere affidabilità ed efficienza energetica lungo tutta la filiera". I nuovi camion sono impiegati anche nei cantieri del Centro Italia, dove l'azienda è al lavoro su opere di messa in sicurezza sismica lungo tratte autostradali e statali che attraversano le aree colpite dai terremoti degli ultimi anni, dall'Aquila ad Amatrice.

La fornitura comprende quasi l'intera gamma Volvo Trucks: dai modelli FL, FM e FMX, configurati per le diverse esigenze operative, fino al nuovo FH16 780, tra i motori più potenti disponibili sul mercato. Un parco mezzi pensato per affrontare scenari di cantiere complessi, con particolare attenzione alla sicurezza attiva e al comfort di guida. "Portiamo innovazione in tema di sicurezza, aerodinamica ed efficienza energetica - spiega Devis Colombo, direttore commerciale di Volvo Trucks Italia - con soluzioni come il Volvo Dynamic Steering di ultima generazione, che contribuisce a ridurre la fatica del conducente e a migliorare la stabilità del veicolo".

Le consegne, gli allestimenti e le personalizzazioni sono stati curati da Fimi Spa di San Benedetto del Tronto, che ha seguito la configurazione dei mezzi in base alle

esigenze specifiche dei cantieri Tcg. L'operazione è coerente con il Piano di Sicurezza di Gruppo e con la campagna interna #PensaSicuro, attraverso cui il gruppo Toto promuove formazione continua e cultura della prevenzione.