Trasporti del futuro, biocarburanti decisivi

«Nel futuro della mobilità, e con una prospettiva di neutralità tecnologica, i biocarburanti hanno un ruolo fondamentale». Nella sua analisi è risoluto Alessandro Sabbini, responsabile delle Relazioni Istituzionali di Enilive e responsabile dei Rapporti Istituzionali Centrali di Eni, intervenuto al forum annuale di Wave - Smart Mobility (nella foto) tenutosi ieri presso l'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma.

Organizzato da Core, l'evento ha riunito figure di spicco del mondo politico e aziendale per fare il punto sulle novità, in chiave sostenibile, del settore trasporti in ambito urbano, extraurbano, nonché del mondo della logistica, sempre più attenta all'impatto ambientale.

L'evento è stato organizzato con il contributo dei main partner Enel, Eni e Gruppo FS Italiane, degli official partner Jaguar Land Rover, RideMovi e Unipol e con il patrocinio del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'assessorato alla Mobilità di Roma Capitale e Rai. Media partner dell'evento è stata Rai Pubblica Utilità.

Presentato durante il forum anche il sondaggio realizzato da Youtrend in esclusiva per Wave, da cui emerge che, nonostante tutto, rimaniamo a tutti gli effetti un popolo di automobilisti, anche se le abitudini stanno cambiando nelle generazioni più giovani. In Italia si usa ancora tantissimo l'automobile privata, soprattutto se si paragona l'utilizzo dell'auto a quello degli altri mezzi di trasporto disponibili sia pubblici che privati. Un numero su tutti: l'auto privata è utilizzata almeno una volta a settimana dall'87% degli intervistati.

Il forum ha quindi approfondito come le tecnologie emergenti e le politiche nazionali stanno trasformando le aree urbane, con un focus su mobilità sostenibile, elettrica e intermodale.

È proprio sulla necessità di accelerare la transizione energetica, in un'ottica di riduzione di emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti, che si è concentrato l'intervento di Sabbini. «La produzione dei biocarburanti può essere realizzata riconvertendo gli impianti già esistenti, come accaduto per le nostre bioraffinerie di Porto Marghera e di Gela, salvaguardando capitale sociale oltre a capitale industriale - ha continuato Sabbini - Inoltre, una distribuzione che sfrutta infrastrutture già esistenti, rende fin d'ora i biocarburanti in grado di dare un contributo alla transizione energetica.

Con le stesse materie prime rinnovabili (come scarti e residui) con cui produciamo l'Hvo disponibile per i trasporti su strada, i trasporti marittimi e ferroviari, è possibile produrre anche il Saf, che, ad oggi e nel lungo periodo, è l'unica alternativa sostenibile ai carburanti fossili per il settore dell'aviazione».