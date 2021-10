Trattativa Unicredit-Mps verso la rottura

Aria di rottura tra Unicredit e il governo italiano: i negoziati sul futuro del Monte dei Paschi sarebbero sul binario morto, secondo quanto riferisce l'agenzia Reuters che cita due fonti. Le due parti ormai sarebbero lontane: il Governo italiano non avrebbe intenzione di ricapitalizzare Mps per oltre 7 miliardi di euro, come richiesto da Unicredit, poiché l'operazione sarebbe considerata "troppo punitiva" per il contribuente italiano. Salvo clamorosi ripensanti, dunque, Governo e Unicredit al momento ritengono impossibile chiudere un accordo basato sulle condizioni che erano state pattuite lo scorso mese di luglio.

Molto interessante quanto scrive l'agenzia S&P nella nota di aggiornamento sul rating italiano, facendo riferimento proprio ai negoziati in corso tra Unicredit e il Ministero dell'Economia e Finanze: "Sono in corso complesse discussioni per consentire un'acquisizione del Monte dei Paschi di Siena da parte di un'altra grande banca italiana", tuttavia "un accordo richiederebbe quasi certamente un significativo apporto di capitale da parte dello Stato italiano, rappresentando un potenziale rischio fiscale". In altre parole se in teoria il matrimonio si potrebbe anche fare, il problema è nella dote, molto ricca, che lo Stato italiano dovrebbe investire e che, a quanto pare, non sarebbe intenzionato a fare.

Secondo quanto scrive l'Adnkronos, invece, più che sulla pesante ricapitalizzazione la difficoltà nella trattativa Mef-Unicredit sarebbe legata al rispetto delle condizioni accordate tra le parti a luglio, che richiedevano l'acquisizione di "asset selezionati" del Monte dei Paschi per aumentare l'utile per azione di Unicredit del 10% e lasciare inalterato il suo capitale. "Le condizioni fissate a luglio non verrebbero soddisfatte, quindi si rischia che possa saltare l'operazione", rivela una fonte all'agenzia di stampa. "La stessa due diligence ha fatto emergere problematiche complesse e quindi entrambe le parti stanno trovando difficile trovare una soluzione che rispetti le pre-condizioni".

Ieri al termine di una conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a chi gli chiedeva se a breve ci sarebbe stata una soluzione su Mps il presidente del Consiglio Mario Draghi ha risposto: "Non riesco a rispondere, perché non lo so".