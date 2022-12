Unicredit, la Bce chiede più riserve

La Banca centrale europea potrebbe chiedere a Unicredit di conservare più capitale per il prossimo anno. Secondo un'indiscrezione di Bloomberg, infatti, la vigilanza sarebbe orientata a chiederlo per proteggere la banca italiana dai rischi derivanti dalla guerra in Ucraina e dalla recessione economica, che vede tra i Paesi più esposti proprio Germania, Austria e Italia dove Unicredit ha i suoi interessi principali. Temendo un riflesso sulla politica dei dividendi, il titolo ha subito virato in negativo. Ma le rassicurazioni della banca, arrivate con una nota ufficiale, hanno riportato il titolo quasi in parità alla chiusura (-0,16% a 12,53 euro).

La richiesta della vigilanza, nell'ambito delle valutazioni Srep, riguarderebbe il cosiddetto secondo pilastro, ovvero un requisito patrimoniale aggiuntivo specifico per ogni singola banca (al momento per Unicredit è all'1,75%) che si applica per fronteggiare rischi sottostimati o non compresi nel requisito patrimoniale minimo (che per l'Italia è poco sopra il 9%).

In seguito alle indiscrezioni, la banca guidata da Andrea Orcel ha però diramato un comunicato: «Sulla base delle comunicazioni preliminari della Bce il requisito patrimoniale Pillar 2 potrebbe aumentare in misura minima rispetto all'attuale livello di 175 punti base»: indiscrezioni vedrebbero un ritocco intorno ai 25 punti base. E sulla base di questo: «Non vi è quindi alcun impatto sulle politiche distributive di Unicredit per il 2022 e per il futuro, sul funding plan nè sul target di capitale, che rimangono come da guidance», si precisa nella nota. La banca italiana, al 30 settembre, aveva un Cet 1 al 15,41% (6,35% oltre la soglia minima), e nell'ultimo trimestre ha ottenuto profitti per 4 miliardi. Ragione per cui la banca non prevede «impatti sulle politiche distributive». In ogni caso, Unicredit «fornirà al mercato un ulteriore aggiornamento dopo aver ricevuto la lettera formale dello Srep con il risultato finale».