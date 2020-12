Venditalia, l’appuntamento è dal 25 al 28 maggio 2022

Appuntamento in Fiera Milano Rho dal 25 al 28 maggio 2022 per Venditalia, la più importante manifestazione internazionale dedicata alla Distribuzione Automatica, organizzata da Venditalia Servizi e promossa da Confida, l'Associazione Italiana della Distribuzione Automatica che rappresenta tutti i comparti merceologici dell filiera del vending, riprogramma così la fiera inizialmente prevista nel 2021.

Decisione è motivata dalla situazione instabile che provoca forti incertezze nel panorama internazionale e dalla difficile congiuntura economica - sottolineano gli organizzatori - presa quindi per salvaguardare il business delle aziende e garantire il successo della manifestazione che da sempre si è distinta non solo come vetrina espositiva delle più importanti novità dei prodotti ma come importante occasione di affari per espositori, visitatori professionali e buyer.

Infatti le nuove date di maggio 2022 hanno infatti un duplice obiettivo: da una parte consentire agli espositori di riorganizzare e pianificare nel modo miglioreo e con più serenità la propria presenza in Fiera Milano e dall’altro avere un periodo ti tempo più lungo per intercettare nuovi buyer internazionali, soprattutto di mercati in crescita.

In questo ultimo anno lo scenario mondiale è notevolmente cambiato e il mercato si potrà riprendere soprattutto grazie all’export.

Tutte le informazioni su www.venditalia.com